Останки двоих человек нашли после пожара в Татарстане

СЕГОДНЯ 19:21 2018-08-19T19:22:19+03:00

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В субботу 18 августа в 22:57 на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение от очевидцев о пожаре в деревне Новое Ибрайкино.

Прибывшие на место спасатели пожарно-спасательной части №102 обнаружили, что огнем объят бревенчатый дом. Строение было небольшим, но к приезду пожарных огонь охватил большую часть жилища. Когда огнеборцы начали разбирать сгоревшие конструкции дома, внутри одной из комнат обнаружили обгоревшие останки двоих человек.

По предварительной версии причиной пожара стала непотушенная сигарета. Личности погибших устанавливаются.

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