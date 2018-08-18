В Татарстане введены в эксплуатацию 57,7% нового жилья

СЕГОДНЯ 12:27 2018-08-18T12:27:40+03:00

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Во время еженедельного совещания в Доме правительства Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что на 17 августа в республике уже успешно введены в строй 1 миллионов 387,7 тысяч квадратных метров жилья. На этот день это составляет 57,7 % от плана.

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ сообщил о вводе в строй соципотечного жилья. Это 109 домов на 2 тысячи 945 квартир общей площадью 159,8 тысяч "квадратов" .

Из 171 строящегося объекта в высокой степени готовности находится 83 объекта; в средней степени готовности - 57 объектов, в низкой степени готовности - 31 объект.

- Всего в 2018 году в рамках программы арендного жилья в республике планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс. кв. м., - напомнил Ирек Файзуллин. - Уже введено в эксплуатацию 62 дома: в Алькеевском районе – 10 домов, в Апастовском – два дома, в Сабинском - 40 домов, в Мензелинском – 10 домов.

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