Парашютист снял закат над Казанью с высоты 1 200 метров

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-16T17:02:06+03:00

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Во время авиационного праздника «Я выбираю небо-2018» 27-летний житель Казани Ринат Нуриахметов участвовал в демонстративных прыжках парашютистов над центром города. За молодым человеком с земли наблюдали тысячи зрителей.

Тем временем, находясь в воздухе, Ринат снимал столицу Татарстана с высоты птичьего полета. Чтобы передать атмосферу полета, он установил на свой костюм видеокамеру. В объектив которой попал красивейший закат над городом.

- За спиной у меня 590 прыжков с парашютом, - рассказал «Комсомольской правде-Казань» Ринат Нуриахметов. – Прыгаю с парашютом уже 5 лет. В прошлом году прыгали над Дворцом Земледельцев и над Центром семьи «Казан». Из-за погоды было очень холодно. Прыжок в этот раз проходил с высоты 1 200 метров и впервые во время заката. Это был очень красиво. От вида захватывало дух!

Отметим, что прыжок над Казанью в тот день произвели 11 парашютистов. В первой партии прыгнули 5 человек, во второй - 6. Пришлось сделать очень сложную воздушную конструкцию под названием «этажерка», когда парашютист находится ниже кромки купола партнера, держась ногами за свободные концы нижнего парашюта или за перемычку. Эта фигура считается одной из самых сложных в этом виде спорта.

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