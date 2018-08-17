В Казани продлили сроки ограничения движения по улице Назарбаева

СЕГОДНЯ 18:02 2018-08-17T18:03:03+03:00

Там продолжаются работы по реконструкции магистрального тепловода №4. Фото: Евгения ГУСЕВА

Там нельзя будет проехать вплоть до 15 сентября

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана работы на улице Назарбаева продолжаются. Поэтому было принято решение на участке от площади им.Вахитова до дома по адресу улица Хади Такташ, 94 продлить действующее ограничение на движение транспорта вплоть до 15 сентября.

- Это нужно в целях обеспечения безопасного проезда автотранспорта, безопасного движения пешеходов при установке техники для производства работ по реконструкции магистрального тепловода №4, - сказано в соответствующем распоряжении за подписью заместителя руководителя исполнительного комитета Казани – председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре столицы Татарстана 17 и 19 августа перекроют движение из-за музыки. По улицам города пройдут колонны оркестров. Все они участвуют в фестивале «Фанфары Казани-2018» (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»