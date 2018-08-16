2018-08-16T20:00:01+03:00
Авто

В центре Казани 17 и 19 августа перекроют движение из-за музыки

По улицам города пройдут колонны оркестров
Олег ЛУГОВОЙ
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Происходить это с 14.00 до 16.00 17 августа и с 9.00 до 11.00 19 августа.Происходить это с 14.00 до 16.00 17 августа и с 9.00 до 11.00 19 августа.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Все они участвуют в фестивале «Фанфары Казани-2018».

Так, с 14.00 до 16.00 17 августа и с 9.00 до 11.00 19 августа оркестры с музыкой промаршируют от часов на улицы Баумана до улицы Профсоюзная, а после поднимутся на площадь Первого Мая.

Именно на этот период времени там собираются перекрыть движение транспорта. Произойдет это на участках: пересечение улицы Баумана с улицами Университетская, Астрономическая, Чернышевского, Профсоюзная, а также на улице Кремлевская - от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

Напомним, VII фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» будет проходит в городе до 19 августа. На нем выступят 19 коллективов из 14 городов. Это более 600 музыкантов. В этом году фестиваль проходит не только на территории Казанского Кремля, но и в парках и скверах, а также в виде шествия на по улице Баумана.

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