В центре Казани 17 и 19 августа перекроют движение из-за музыки
Все они участвуют в фестивале «Фанфары Казани-2018».
Так, с 14.00 до 16.00 17 августа и с 9.00 до 11.00 19 августа оркестры с музыкой промаршируют от часов на улицы Баумана до улицы Профсоюзная, а после поднимутся на площадь Первого Мая.
Именно на этот период времени там собираются перекрыть движение транспорта. Произойдет это на участках: пересечение улицы Баумана с улицами Университетская, Астрономическая, Чернышевского, Профсоюзная, а также на улице Кремлевская - от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.
Напомним, VII фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» будет проходит в городе до 19 августа. На нем выступят 19 коллективов из 14 городов. Это более 600 музыкантов. В этом году фестиваль проходит не только на территории Казанского Кремля, но и в парках и скверах, а также в виде шествия на по улице Баумана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парашютист снял закат над Казанью с высоты 1 200 метров (подробности)
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»