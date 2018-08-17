СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-17T14:47:31+03:00

При торможении вагоновожатый чуть не опрокинул состав на идущие рядом автомобили [видео]

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На улице Пионерская в Казани водитель трамвая решил прокатиться с ветерком и не рассчитал скорость. На красном сигнале светофора он резко начал тормозить. В итоге задняя часть вагона отошла и он слетел с рельсов.

За считанные минуты на месте ДТП образовалась пробка. Движение трамваев по улице Пионерская в сторону Компрессорного завода парализовано. Автор видео, выложенного в соцсети, пишет: «На Пионерской водитель трамвая пересмотрел «Форсаж» и решил уйти в дрифт, но не вышло».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/664739" frameborder="0"></iframe> В Казани трамвай сошел с рельсов.Соцсети

- Водитель трамвая развил большую скорость и не увидел красный сигнал светофора. Резко начав торможение, трамвай потянуло в сторону. Было ощущение, что вагон повалится на бок и накроет собой проезжавшие рядом автомобили, - пишут в соцсетях другие очевидцы.

На место происшествия выезжали дорожные рабочие. Движение они восстановили примерно за час.

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