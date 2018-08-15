"Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, Вы выйдете за меня замуж?": В Казанском аэропорту парень сделал предложение девушке по громкой связи

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-15T17:09:44+03:00

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Михаил и Алиса встречались несколько лет. Из-за того что молодой человек не смог поехать отдыхать с ней в Турцию, девушка расстроилась, но свою вину парень решил загладить необычным способом.

Вместо простой встречи у выхода из терминала он сделал ей предложение руки и сердца. Девушка не знала, что молодой человек вообще придет ее встречать. Но тут его голос она услышала по громкой связи аэропорта.

- Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, пройдите в зал ожидания, я хочу сдлать вам предложение, вы выйдете за меня замуж? - послышалось в аэропорту.

Сначала не поверила услышанному. Потом запись повторили второй раз. Молодой человек просил руки и сердца Алисы. Взволнованную и заплаканную девушку тут же пропустили в зал ожидания без очереди.

Среди встречающих ее ждал Михаил с огромным букетом роз и заветной коробочкой с кольцом. После предложения по громкой связи молодой человек стоя на колене повторил лично глядя в глаза возлюбленной – готова ли она стать его женой? Девушка ответила «Да!» - В зале ожидания аэропорта раздались восторженные крики и аплодисменты.

- Аэропорт является особо охраняемым объектом, поэтому договориться с администрацией о проведении внеплановых мероприятий не просто. Но молодой человек рискнул и мы решили ему помочь. Тем более, что от нас требовалось только на несколько секунд предоставить диспетчерский микрофон, - рассказывает сотрудница международного Аэропорта «Казань» Алина.

Михаил был уверен, что ему не откажут, ведь в казанском аэропорту не раз проводились флеш-мобы и даже проходили съемки фильмов и сериалов.

Сам молодой человек признается, что предложение он хотел сделать давно, но банально - дарить колечко в ресторане слишком просто, поэтому решил сделать это день запоминающимся для возлюбленной и всех, кто в тот день находился в терминале.

В подготовке к предложению руки и сердца участвовали около десяти его друзей. Они встречали пару с поздравлениями, бенгальскими огнями и лепестками роз у выхода из аэропорта.

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