2018-08-15T17:09:44+03:00
Общество

"Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, Вы выйдете за меня замуж?": В Казанском аэропорту парень сделал предложение девушке по громкой связи

Девушка была удивлена такой встрече, но сразу огласилась выйти замуж
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: личный архив Михаила КостычеваФото: личный архив Михаила Костычева
Изменить размер текста:

Михаил и Алиса встречались несколько лет. Из-за того что молодой человек не смог поехать отдыхать с ней в Турцию, девушка расстроилась, но свою вину парень решил загладить необычным способом.

Вместо простой встречи у выхода из терминала он сделал ей предложение руки и сердца. Девушка не знала, что молодой человек вообще придет ее встречать. Но тут его голос она услышала по громкой связи аэропорта.

- Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, пройдите в зал ожидания, я хочу сдлать вам предложение, вы выйдете за меня замуж? - послышалось в аэропорту.

Сначала не поверила услышанному. Потом запись повторили второй раз. Молодой человек просил руки и сердца Алисы. Взволнованную и заплаканную девушку тут же пропустили в зал ожидания без очереди.

Среди встречающих ее ждал Михаил с огромным букетом роз и заветной коробочкой с кольцом. После предложения по громкой связи молодой человек стоя на колене повторил лично глядя в глаза возлюбленной – готова ли она стать его женой? Девушка ответила «Да!» - В зале ожидания аэропорта раздались восторженные крики и аплодисменты.

- Аэропорт является особо охраняемым объектом, поэтому договориться с администрацией о проведении внеплановых мероприятий не просто. Но молодой человек рискнул и мы решили ему помочь. Тем более, что от нас требовалось только на несколько секунд предоставить диспетчерский микрофон, - рассказывает сотрудница международного Аэропорта «Казань» Алина.

Михаил был уверен, что ему не откажут, ведь в казанском аэропорту не раз проводились флеш-мобы и даже проходили съемки фильмов и сериалов.

Сам молодой человек признается, что предложение он хотел сделать давно, но банально - дарить колечко в ресторане слишком просто, поэтому решил сделать это день запоминающимся для возлюбленной и всех, кто в тот день находился в терминале.

В подготовке к предложению руки и сердца участвовали около десяти его друзей. Они встречали пару с поздравлениями, бенгальскими огнями и лепестками роз у выхода из аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эти девушки докажут, что регби не только мужской вид спорта! Кто выступит за сборную России в Казани (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
В Казани прогнозируют дождь, грозу и до 27 градусов тепла
Чебоксарских водителей могут вновь начать штрафовать за парковку на газоне
Под Казанью микроавтобус смял "Ладу", пострадал один человек
Татарстан с 2019 года откажется от большинства привозных баранов на Курбан-байрам
В Татарстане двое мужчин подозреваются в крупном мошенничестве при получении пособий по беременности и родам
Четыре района Казани 16 августа останутся без света
В Нижнекамске появится велосипедный городок
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
День Победы-2019 жители Юдино встретят на обновленной аллее Славы
В Казани пройдет симфонический концерт для беременных
«Ростелеком» предоставляет высокие скоростималому бизнесу
В Татарстане стало на 91 безработного человека больше
Татарстанские МФЦ перейдут на новый формат оказания услуг
В Татарстане после аварии в кабине зажало водителя КАМАЗа
На ремонт фонтанов в Набережных Челнах уйдет более 2 миллионов рублей
С 20 августа проезд в новочебоксарских маршрутках подорожает
В Казани 21 и 30 августа парковки будут бесплатными
В Казани стартуют видеопоказы спектаклей на набережной озера Кабан
День республики-2018 в Набережных Челнах отпразднуют с Черным Перцем
ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли
16 августа без воды останется Вахитовский район Казани
В хризантемах в казанском магазине нашли калифорнийский трипс