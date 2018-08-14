В Казани жена пьяного водителя прокусила руку гаишнику

14 Авг. 17:00 2018-08-14T17:01:10+03:00

Теперь женщине грозит уголовное дело за нападение на полицейского [фото]

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Ночью на улице 5-станционная в казаснком поселке Дербышки инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль «Лада». За рулем оказался нетрезвый мужчина. Рядом сидела его супруга. Когда начали составлять протокол об аресте автомобиля и отправке его на штрафстоянку, также нетрезвая женщина начала кричать и угрожать сотрудникам.

Оказалось, что автомобиль принадлежит их дочери и девушка уже едет, чтобы забрать его. Когда сотрудники не согласились с условиями пьяной парочки, началась потасовка. Женщина начала истерично кричать и прокусила ладонь автоинспектора.

Муж задержанной бросился к жене на помощь. Его повалили на землю и надели наручники.

Фото: Соцсети

Обоих доставили в отделение полиции. Теперь мужчину ждет лишение водительских прав и штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а его жене грозит уголовное дело за нападение на полицейского.

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