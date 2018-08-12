Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-12T17:00:32+03:00

Супруги Ахмадеевы и не думали, что сын родится в аквапарке Фото: из личного архива

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Эту субботу, 11 августа, супруги Ахмадеевых из поселка Васильево Зеленодольского района републики не забудет теперь никогда. Как и место, где на свет появился их второй ребенок - долгожданный сын Азамат. Мальчик поспешил появиться на свет в аквапарке "Барионикс", куда родители пришли вместе со старшей дочерью и гостьей.

Роды принимали в женской раздевалке врач и инструктор аквапарка.

"МЫ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ТАКИЕ ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ РОДЫ"

31-летний Рамиль Ахмадеев озадаченно качает головой:

- Диана незадолго до родов ходила к своему врачу-гинекологу. Тот ей сказал, что мы смело можем пока ходить, заниматься любыми делами, даже купаться. До родов, мол, осталось 1,5-2 недели. А тут тетушка в гости приехала. Мы и на ранних сроках посещали с беременной женой аквапарк, так что поверили врачу и пошли снова.

За полчаса до родов жены Рамиль катался с дочерью на водных аттракционахФото: из личного архива

Гостье решили показать аквапарк, и отправились туда всей семьей на целый день. Зашли в 11.00, и, пока тетушка, папа и дочка испытывали все аттракционы, мама Диана плавала в бассейне. Женщина была под присмотром родственников, и когда ей внезапно в 15.00 стало плохо, муж предложил собираться домой. Пока отвел жену в раздевалку, пока собрал родных, - перед женской раздевалкой уже суета. Мужчине сказали, что жена рожает.

- Я там под дверью изнервничался весь, - вспоминает Рамиль. - Хотел уж было отойти, как мне кричат "Идите сюда быстрее, отец!". Захожу - а там уже ребенок на руках у врача.

"Скорая" забрала в роддом РКБ и маму, и новорожденного. Мальчика Ахмадеевы решили назвать Азаматом.

Сразу после появления на свет Азамата

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Администрация аквапарка подарила семье из четырех человек пожизненный абонемент по посещение развлекательного заведения.

- Очень щедрый подарок жена сделала сама себе на день рождения, - улыбается мужчина. - У Дианы у самой праздник 16 августа, получается, сынишку она родила себе в подарок. Теперь, наверное, все дни рождения семейные будем отмечать в аквапарке.