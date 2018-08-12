2018-08-12T17:00:32+03:00
Общество

Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться

Супруга 31-летнего предпринимателя Диана родила сына в женской раздевалке аквапарка "Бароникс"
Лика ИСАЕВА
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Супруги Ахмадеевы и не думали, что сын родится в аквапаркеСупруги Ахмадеевы и не думали, что сын родится в аквапаркеФото: из личного архива
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Эту субботу, 11 августа, супруги Ахмадеевых из поселка Васильево Зеленодольского района републики не забудет теперь никогда. Как и место, где на свет появился их второй ребенок - долгожданный сын Азамат. Мальчик поспешил появиться на свет в аквапарке "Барионикс", куда родители пришли вместе со старшей дочерью и гостьей.

Роды принимали в женской раздевалке врач и инструктор аквапарка.

"МЫ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ТАКИЕ ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ РОДЫ"

31-летний Рамиль Ахмадеев озадаченно качает головой:

- Диана незадолго до родов ходила к своему врачу-гинекологу. Тот ей сказал, что мы смело можем пока ходить, заниматься любыми делами, даже купаться. До родов, мол, осталось 1,5-2 недели. А тут тетушка в гости приехала. Мы и на ранних сроках посещали с беременной женой аквапарк, так что поверили врачу и пошли снова.

За полчаса до родов жены Рамиль катался с дочерью на водных аттракционах Фото: из личного архива

За полчаса до родов жены Рамиль катался с дочерью на водных аттракционахФото: из личного архива

Гостье решили показать аквапарк, и отправились туда всей семьей на целый день. Зашли в 11.00, и, пока тетушка, папа и дочка испытывали все аттракционы, мама Диана плавала в бассейне. Женщина была под присмотром родственников, и когда ей внезапно в 15.00 стало плохо, муж предложил собираться домой. Пока отвел жену в раздевалку, пока собрал родных, - перед женской раздевалкой уже суета. Мужчине сказали, что жена рожает.

- Я там под дверью изнервничался весь, - вспоминает Рамиль. - Хотел уж было отойти, как мне кричат "Идите сюда быстрее, отец!". Захожу - а там уже ребенок на руках у врача.

"Скорая" забрала в роддом РКБ и маму, и новорожденного. Мальчика Ахмадеевы решили назвать Азаматом.

Сразу после появления на свет Азамата

Сразу после появления на свет Азамата

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Администрация аквапарка подарила семье из четырех человек пожизненный абонемент по посещение развлекательного заведения.

- Очень щедрый подарок жена сделала сама себе на день рождения, - улыбается мужчина. - У Дианы у самой праздник 16 августа, получается, сынишку она родила себе в подарок. Теперь, наверное, все дни рождения семейные будем отмечать в аквапарке.

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