В Казани стало больше Каримов и Амелий
Сотрудники казанского ЗАГСа подвели традиционные итоги отчетной недели. Так, в столице Татарстана было официально зарегистрировано появление на свет 434 детей. Причем в этот раз мальчиков родилось больше – 226, а девочек – 208.
Из них всех самым маленьким ребенком стал малыш весом всего в 1 200 граммов. Зато самый богатырский вес в этот раз был зафиксирован на отметке в 5 230 граммов.
Не обошли стороной специалисты городского ЗАГСа и тему самых популярных и редких имен, которыми на этой неделе родители нарекали своих новорожденных детей.
Так, чаще всего встречались: Амир, Адель, Ева, Арина, Эмиль, Ранель, Карим, Амелия, Алиса, Сафия и Малика.
В список же самых редких имен в этот раз попали: Диас, Гумер, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя, Расул, Нурлан, Мира и Ляйсан.
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