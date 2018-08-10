В Казани стало больше Каримов и Амелий

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-10T12:45:34+03:00

В этот раз мальчиков родилось больше – 226, а девочек – 208. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Эти имена вошли в список самых популярных на прошедшей неделе

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Сотрудники казанского ЗАГСа подвели традиционные итоги отчетной недели. Так, в столице Татарстана было официально зарегистрировано появление на свет 434 детей. Причем в этот раз мальчиков родилось больше – 226, а девочек – 208.

Из них всех самым маленьким ребенком стал малыш весом всего в 1 200 граммов. Зато самый богатырский вес в этот раз был зафиксирован на отметке в 5 230 граммов.

Не обошли стороной специалисты городского ЗАГСа и тему самых популярных и редких имен, которыми на этой неделе родители нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего встречались: Амир, Адель, Ева, Арина, Эмиль, Ранель, Карим, Амелия, Алиса, Сафия и Малика.

В список же самых редких имен в этот раз попали: Диас, Гумер, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя, Расул, Нурлан, Мира и Ляйсан.

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