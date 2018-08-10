2018-08-10T12:45:34+03:00
Общество

В Казани стало больше Каримов и Амелий

Эти имена вошли в список самых популярных на прошедшей неделе
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В этот раз мальчиков родилось больше – 226, а девочек – 208.В этот раз мальчиков родилось больше – 226, а девочек – 208.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

Сотрудники казанского ЗАГСа подвели традиционные итоги отчетной недели. Так, в столице Татарстана было официально зарегистрировано появление на свет 434 детей. Причем в этот раз мальчиков родилось больше – 226, а девочек – 208.

Из них всех самым маленьким ребенком стал малыш весом всего в 1 200 граммов. Зато самый богатырский вес в этот раз был зафиксирован на отметке в 5 230 граммов.

Не обошли стороной специалисты городского ЗАГСа и тему самых популярных и редких имен, которыми на этой неделе родители нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего встречались: Амир, Адель, Ева, Арина, Эмиль, Ранель, Карим, Амелия, Алиса, Сафия и Малика.

В список же самых редких имен в этот раз попали: Диас, Гумер, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя, Расул, Нурлан, Мира и Ляйсан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как взобрался на крышу и сам не помню»: В Казани мужчина спас полуторагодовалого мальчика, упавшего с 5-го этажа (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина