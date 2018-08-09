Спасший ребенка после падения с 5 этажа в Казани: «У меня слезы на глаза навернулись, я знал, что ребенка надо зафиксировать»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-09T17:29:02+03:00

Айнур Ахунзянов удерживал полуторагодовалого мальчика у себя на груди, пока не приехали медики и пожарные [фото, видео]

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«В рубашке родился», - улыбаются врачи ДРКБ, осматривая полуторагодовалого Салима (имена изменены - Ред.). Мальчик упал с пятого этажа на крышу пристроя магазина, и, несмотря на полученные травмы, его состояние опасений у врачей не вызывает.

Когда 7 августа мама четверых детей Аида ушла на работу, старшие дочери, 13 и 11 лет, приглядывали за младшими - четырехлетней Зариной и полуторагодовалым Салимом. Девочки решили показать малышу вид вечерней улицы и поставили его на подоконник. В следующий миг мальчик оперся на москитную сетку и упал.

«ОН ОТКРЫЛ ГЛАЗА, И У МЕНЯ ВСЕ В ДУШЕ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ»

- Я зашел в магазин, затем остановился позвонить, - рассказал 34-летний Айнур Ахунзянов. - Стоял напротив дома, услышал истошный детский крик. Потом женщина с балкона закричала, что упал ребенок и он на крыше.

Место где все произошло.Фото: Лика ИСАЕВА

К этому дому на улице Декабристов пристроен магазин, и с улицы взобраться на крышу без специальной лестницы просто невозможно - высоко, более 2,5 метров. Как взобрался на крышу, Айнур и сам не помнит. Увидел ребенка, и сердце дрогнуло - малыш не шевелился и почти не дышал.

Было высоко - 2,5 метра, как взобрался на крышу, Айнур и сам не помнит.Фото: Лика ИСАЕВА

- У нас двое детей, три годика сыну и восемь дочке, - говорит Айнур. - У меня слезы на глаза навернулись, я знал, что ребенка надо зафиксировать, осторожно взял его на руки и прижал к груди.

Мужчина лег на крышу и что-то начал шептать мальчику. Когда сказал ему: «Улым (сынок на татарском - Ред.), все будет хорошо», тот открыл глаза.

ВСЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАНЯЛА ВОСЕМЬ МИНУТ

- Приехали на вызов и увидели перед магазином встревоженных людей, - вспоминает врач «скорой помощи» Бадри Едзгверидзе. - Все кричат, показывают наверх, говорят, что ребенок там, надо лезть туда, на крышу.

Женщина из квартиры на втором этаже закричала, чтобы врачи зашли к ней домой, из окна можно увидеть все. Но спуститься вниз без спецприспособлений и подготовки просто невозможно, да и врачам это запрещено - случись что, кто будет оказывать помощь им? По инструкции надо ждать спасателей.

Бадри в окно увидел ребенка, который лежал на груди мужчины. Малыш то впадал в бессознательное состояние, то начинал плакать. Но спуститься вниз медик просто не мог, он и его коллеги ждали спасателей. Врач успел отметить, как бережно держал мальчика на своей груди незнакомец, как что-то шептал ему.

Врач «скорой» Бадри Едзгверидзе: «Эмоционально было непросто - он такой кроха, мы еще не знали, насколько сильные у него травмы»Фото: Лика ИСАЕВА

Приехавшие спасатели поднялись на крышу при помощи трехколенчатой лестницы. Двое из них - Данис Фасхутдинов и Валерий Васильев - осмотрели ребенка, но оценку его состояния дать не могли, помогли спуститься доктору. Едзгверидзе осмотрел малыша, дал команду перекладывать его на носилки.

По словам спасателей, которые спустили ребенка вниз с крыши магазина, вся операция заняла не более восьми минут.Фото: Лика ИСАЕВА

- Помчались в ДРКБ, с мальчиком поехала соседка, ведь его родителей дома не было, - вспоминает Едзгверидзе. - Всю дорогу мы с фельдшером Екатериной Ахметзяновой оказывали ребенку необходимую помочь. Эмоционально было непросто - он такой кроха, мы еще не знали, насколько сильные у него травмы, и его уже ожидала бригада врачей всех профилей в приемном покое больницы.

- Вся операция заняла не больше восьми минут, - вспоминает начальник караула пожарной части Ильназ Зиангиров, который руководил спасателями на месте присшествия. - Счет шел на секунды, все волновались за жизнь и здоровье ребенка. Приходилось сдерживать эмоции.

НАКАЖУТ МАТЬ

Сейчас Салим находится в больнице вместе с мамой. По факту падения ребенка в СУ СКР Татарстана проводят доследственную проверку. Маме как минимум грозит административный штраф в 500 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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