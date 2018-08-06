«Медиа Альянс» и «Ростелеком» представят российским зрителям лучшие фильмы и сериалы Star Media

6 Авг. 17:33 2018-08-06T17:33:15+03:00

Изменить размер текста: A A

«Медиа Альянс», одна из крупнейших компаний на рынке платного телевидения России, и компания «Ростелеком», крупнейший в России оператор кабельного и цифрового ТВ, заключили соглашение о запуске трех каналов Star Media в «Интерактивном ТВ».

Более 5 млн семей по всей стране в новом телевизионном сезоне смогут смотреть круглосуточные каналы Star Cinema, Star Family и BOLT, которые предлагают качественные отечественные фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно.

«Ростелеком» обладает эксклюзивными правами на вещание каналов в «Интерактивном ТВ» и будет делиться знаниями об аудитории услуги, чтобы представленный контент максимально учитывал ее предпочтения.

Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а ее портфолио теперь охватывает практически все жанры телевизионного контента, в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие к экранам многомиллионную аудиторию.

Star Cinema адресован женщинам 25+, его главные темы – любовь, страсть, интриги и все, что вызывает яркие, неподдельные эмоции.

Star Family создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет. Канал отличает разнообразие жанров – мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые всегда востребованы у его аудитории.

Программное наполнение BOLT формируется с учетом предпочтений мужской аудитории 25+, основу канала составляют боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и др.).

Техническое вещание телеканалов в сети «Интерактивного ТВ» организовано через платформу «Медиалогистика» компании «МСК-IX». Платформа с помощью новейшего оборудования обеспечивает бесперебойную доставку телеканалов от вещателя до операторов кабельного и спутникового телевидения с гарантированно высоким качеством изображения и звука.

Компания «Медиа Альянс» является совместным предприятием Национальной Медиа Группы, одного из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющего активы ключевых сегментов российского медиарынка, и Discovery, Inc., портфолио которого представлено всемирно-известными телевизионными брендами и охватывает более 220 стран мира. «Медиа Альянс» занимается развитием и распространением телеканалов семейства Discovery и Turner в России, среди которых такие всемирно известные бренды, как Discovery Channel, TLC, ID Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Science, DTX, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold, Eurosport 4K, Cartoon Network, Boomerang и CNN.

***

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.