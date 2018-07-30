2018-07-30T16:31:37+03:00
Авто

В Казани перекроют движение по улицам 8 Марта и 2-я Газовая

Причем на последней ограничения будут действовать почти месяц
Олег ЛУГОВОЙ
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На одном участке будут ремонтировать дорогу на другом строить кабельную канализацию.На одном участке будут ремонтировать дорогу на другом строить кабельную канализацию.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Дорожники и коммунальщики столицы Татарстана решили выжать из теплых летних дней все, что можно. Так, из-за реконструкции проезжей части и переноса столбов освещения с 31 июля по 27 августа, то есть почти на месяц, в городе будут поэтапно закрывать проезд по улице 2-я Газовая, а именно на участке от улицы Спартаковская до проспекта Универсиады.

Чуть меньше терпеть неудобства автомобилистам придется на улице 8 Марта. Там собираются приступить к работам по строительству кабельной канализации. В связи с этим с 2 по 23 августа непроездным станет участок около дома №18. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

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