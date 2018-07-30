Дорога из Казани в Набережные Челны с 18 октября станет полностью четырехполосной
Планируется, что 18 октября этого года дорожники закончат тестирование дорожного покрытия на трассе М-7 «Волга» на участке Казань-Набережные Челны.
Именно тогда дорога должна полностью открыться для полноценного движения транспорта. Она станет полностью четырехполосной.
Напомним, речь идет о пяти участках на которые было потрачено 5,8 миллиарда рублей. Два из них привели в порядок в 2017 году, теперь же дело дошло и до остальных.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»