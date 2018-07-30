Дорога из Казани в Набережные Челны с 18 октября станет полностью четырехполосной

30 Июль 11:34 2018-07-30T11:35:12+03:00

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Планируется, что 18 октября этого года дорожники закончат тестирование дорожного покрытия на трассе М-7 «Волга» на участке Казань-Набережные Челны.

Именно тогда дорога должна полностью открыться для полноценного движения транспорта. Она станет полностью четырехполосной.

Напомним, речь идет о пяти участках на которые было потрачено 5,8 миллиарда рублей. Два из них привели в порядок в 2017 году, теперь же дело дошло и до остальных.

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