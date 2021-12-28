Как прошел организованный «Комсомольской правдой» конкурс для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце»

Накануне Нового года «Комсомольская правда» завершила конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Пусть всегда будет солнце» объявлением победителей. Реализация мероприятия стала возможной благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и партнеров издания.

Цель конкурса - поддержка детей с ОВЗ, интеграция их в общество, включение детей-инвалидов и их семей в созидательную деятельность через стимулирование их творческой активности в сфере изобразительного искусства и выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей, привлечение внимания широкой общественности к решению проблем семей детей-инвалидов в регионе через знакомство с ними посредством информационных ресурсов «Комсомольской правды». Организация и проведение конкурса строились на принципах общедоступности и свободы творческого самовыражения юных авторов.

ОБ УЧАСТНИКАХ

Заявки на участие в конкурсе начали поступать с 19 октября. Его участниками в соответствии с Положением стали дети-инвалиды в возрасте от 3 до 16 лет. Были созданы четыре возрастные категории: 3 - 5 лет, 6 - 9 лет, 10 - 13 лет и 14 - 16 лет. Свои работы в редакцию прислали более 700 детей, большинство из которых из Казани, Набережных Челнов, Мамадышского, Зеленодольского, Елабужского, Нурлатского, Лаишевского, Бугульминского и Нижнекамского районов. Это были как учащиеся общеобразовательных школ и государственных детских садов, так и ребята из специализированных школ и интернатов.

Рисунки, в создании которых многим детям помогали и родители, и педагоги, были посвящены различным темам: маме, семье, миру во всем мире, русским народным сказкам, любимым животным. Были присланы и впечатляющие пейзажи: поле с подсолнухами, цветы, море. Самого дорогого человека нарисовала 12-летняя ученица Мамадышской школы-интерната для детей с ОВЗ Азалия Давлетова, приславшая работу «Пусть всегда будет мама!».

- Девочка не разговаривает, не всегда понимает обращенную речь, имеются дефекты при хождении, но, несмотря на трудности, она любит танцевать, заниматься ручным трудом, творчеством, рисовать. Совместно с педагогами Азалия выполняет творческие работы в различных жанрах, готовятся танцевальные номера, которые затем представляются на многочисленные конкурсы разных уровней. Портфолио Азалии заполнено большим количеством дипломов, свидетельств, сертификатов, благодарностей. Азалия - трудолюбивый муравьишка! - говорят о девочке близкие.

Третьеклассница Диана Шакурова - ученица Русско-Акташской школы-интерната, в свою очередь, поделилась с «Комсомольской правдой» рисунком под названием «Моя мама - мое солнце».

- Несмотря на тяжелые множественные нарушения развития, она (Диана. - Ред.) с удовольствием слушает сказки и музыку. Девочка любит родителей, но именно мама для нее является солнцем - обогревает и ласкает. Именно это Диана хотела выразить в своем рисунке. Педагоги восхищаются силой духа Дианы, - замечают в школе.

«Моя мама - мое солнце», Шакурова Диана.

Одной из самых юных участниц конкурса - Нике Трофимычевой из казанского детсада № 109 - всего три года. В своей работе «Раннее утро» она изобразила цветы.

- Никуша родилась очень рано и весила всего 900 граммов. Наша малышка учится ходить ножками, посещает садик для неходячих деток, очень любознательная и самая замечательная девочка на свете, - говорят о дочке родители.

«Ранее утро», Ника Трофимычева.

Ненамного старше Ники пятилетняя Василиса Смирнова из специализированного детсада № 13 «Снежок» в Елабуге. Она прислала в редакцию свою работу под названием «Домашнее животное, которое я люблю».

- Хотя я и почти не разговариваю, но я люблю рисовать фломастерами, красками или просто карандашами. Это мое любимое животное, и я решила его нарисовать, - написала юная художница.

«Домашнее животное ,которое я люблю», Смирнова Василиса.

А вот шестилетний Райян Насретидинов из Зеленодольска научился рисовать, когда ему еще не было и года.

- Райян очень любит рисовать с ранних лет. Помню, еще года ему не было, мы учились с ним рисовать пальчиковыми красками. С тех пор у нас любовь к этому виду художества, - написала мама мальчика.

Также среди участников конкурса оказались братья-близнецы - Дамир и Тимур Пимуллины. Ребята учатся во втором классе казанской школы № 85.

- У меня есть солнечная семья. Мама с папой главные светила. У них три звездочки. Это я, мой брат-близнец и моя сестра. В каждом из нас живет солнце, - говорят Пимуллины.

Дамир нарисовал картину «Солнце в каждом из нас», а Тимур - «Солнечная страна».

Нельзя не отметить и другого молодого художника - ученика восьмого класса казанской школы № 172 Алексея Лаврова. Несмотря на диагноз, он не только рисует, но также занимается анимацией и создает сайты в Интернете.

«Отважник», Алексей Лавров.

О ВЫСТАВКАХ РИСУНКОВ

Голосование на сайте «Комсомольской правды» началось 22 ноября и продолжалось вплоть до 18.00 17 декабря. Параллельно с этим в Казани проводились выставки присланных в редакцию оригиналов детских работ. Выставки были организованы в Национальной библиотеке Республики Татарстан, Дворце культуры имени Саид-Галиева, кинотеатре «Мир» и Республиканской детской библиотеке. Руководство учреждений без промедлений согласилось содействовать в том, чтобы детские рисунки увидели тысячи горожан и туристов, которые приходили на концерты, в кино или за книгой.

Выставка в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

К примеру, во Дворце культуры имени Саид-Галиева параллельно с выставкой проводился гала-концерт XIV фестиваля художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!». Некогда это было небольшое районное мероприятие, которое силами организаторов выросло до республиканского уровня.

Выставка в ДК имени Саид-Галеева.

- Мы проводили встречи, концерты, праздники, кинопоказы для Дербышкинского психоневрологического детского дома, - вспоминает директор Дома культуры Валентина Иванова. - Спонсоров для наших мероприятий находила администрация Советского района Казани. Если быть точной, то занималась этим Лейла Фазлеева, которая тогда была заместителем главы администрации по социальным вопросам (сейчас она заместитель премьер-министра Татарстана. - Ред.). После этого мы решили провести фестиваль для деток с ОВЗ. В мероприятии тогда принимали участие только взрослый и детский психоневрологические интернаты. После фестиваль был расширен до рамок района, где до сих пор работают шесть интернатов и детских домов. Со временем о мероприятии начали узнавать.

Выставка в Республиканской детской библиотеке.

Одним из участников фестиваля в 2021 году стал 16-летний Азамат из села Дубъязы. Ни инвалидная коляска, ни слепота не мешают ему заниматься вокалом. Мальчика, который жаждал петь, пять лет назад с радостью приняли в обычную муниципальную музыкальную школу.

- Он начал петь с того момента, как стал разговаривать, но долгое время испытывал трудности с нахождением в пространстве, где было более восьми человек, - рассказала «Комсомольской правде» мама Азамата. - Большое количество народа он начал воспринимать адекватно около шести лет назад. Я решила, что человек должен себя как-то выражать, и отвела его в музыкальную школу, которая находится рядом с нашим домом. Администрация пошла нам навстречу и купила усилители под наш микрофон. За прошлый год Азамат заработал десять дипломов победителей, в том числе в конкурсах не для инвалидов.

Выставку картин участников конкурса «Пусть всегда будет солнце» еще можно посмотреть в кинотеатре «Мир», где она будет проводиться до конца года. Онлайн-выставка работ на сайте «Комсомольской правды» будет работать вечно.

Выставка в кинотеатре «Мир»

- Очень важно давать людям выражать себя! Как здорово, что у детей, а особенно детей-инвалидов, есть возможность высказаться на такую аудиторию, показать, о чем они думают, что чувствуют. Все работы такие искренние! - заметила одна из посетительниц выставки, студентка Мадина Заигатдинова.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

«Комсомольской правдой» была также организована благотворительная акция, в ходе которой удалось реализовать более ста работ детей-инвалидов. Среди участников акции оказались люди различных социальных слоев, возрастных категорий и мест проживания. Рисунки татарстанских детей покупали даже жители Москвы. Начальная цена работ составляла 300 рублей. Деньги от продажи рисунков поступали в пользу их авторов.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Победители конкурса «Пусть всегда будет солнце» были выявлены посредством народного голосования и голосования авторитетного жюри, в состав которого вошла в том числе Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. «Комсомольская правда» благодарит всех членов жюри, среди которых были депутат Казгордумы, директор учебно-реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, президент благотворительной организации «Мамы Казани» Елена Горинова, член фракции «Единая России» в Госсовете республики, член объединения женщин-депутатов Госсовета региона Рузиля Тимергалеева, главный врач ДРКБ Минздрава Татарстана Айрат Зиатдинов, директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова, заведующий отделением ресурсного центра творчества детей и подростков Музея изобразительного искусства Татарстана Ирина Нейдерова, замдиректора коммерческой службы ICL Services Лилия Алеева и региональный управляющий ООО «Центр Медиа» Тимур Бадретдинов.

Победителями конкурса по итогам народного голосования, голосования жюри и голосования редакции были объявлены 50 детей. Помимо дипломов и подарков от партнеров конкурса победители получат денежные призы в размере 3999,99 рубля, а их преподаватели - благодарственные письма. Все призы должны добраться до своих адресатов до конца января 2022 года.

12 победителей по возрастам (народное голосование):

3 - 5 лет

Ксения Шлепнева - рисунок «Утята на прогулке»

Дамир Салахов - рисунок «Несмотря на болезнь, Папа, Мама и Я - крепкая семья!»

Адель Сунгатов - рисунок «Мое Солнышко!»

6 - 9 лет

Игорь Власов - рисунок «Солнечный зайчик»

Самир Алимов - рисунок «Солнце, воздух и вода - мои лучшие друзья!»

Елизавета Тихонова - рисунок «Лошадь счастья»

10 - 13 лет

Полина Матюнина - рисунок «Веселый котик»

Вика Рыбина - рисунок «Солнце в моем сердце»

Сергей Козин - рисунок «Гори, гори ясно...»

14 - 16 лет

Азалия Гатиятуллина - рисунок «Пусть всегда будет солнце»

Ярослав Попков - рисунок «Мир, дружба»

Полина Варина - рисунок «Ангел»

28 победителей по итогам голосования жюри:

Виктория Зарипова - рисунок «Солнце в каждом из нас»

Кирилл Курдюков - рисунок «Веселая прогулка»

Алина Уразгильдина - рисунок «Букет из листьев»

Самат Асфандяров - рисунок «Уж небо осенью дышало!»

Регина Кучербаева - рисунок «Радость новому дню»

Тимофей Краснов - рисунок «Ми-ми-мишки!»

Анастасия Никитина - рисунок «Солнечные зайчики»

Михаил Ротанов - рисунок «Мы не забудем»

Айзиля Айнетдинова - рисунок «Душевные рисунки»

Газиз Габдрахманов - рисунок «Солнечный дождь»

Камилла Назмиева - рисунок «Пусть у всех будет солнце!»

Риана Габдрахманова - рисунок «Зайка-солнышко»

Егор Искиндиров - рисунок «Друг в беде не бросит»

Ника Трофимычева - рисунок «Раннее утро на поляне»

Вера Решетова - рисунок «Ярче красок»

Дмитрий Осипов - рисунок «Осенний закат»

Арсений Сабанин - рисунок «Полянка одуванчиков»

Ангелина Казанцева - рисунок «Мой друг»

Семен Рябов - рисунок «Солнышко мое ясное!»

Ева Козлова - рисунок «Мир в каждую семью!»

Альмир Аристамбеков - рисунок «Семья - это весело!»

Амир Садыков - рисунок «Наш веселый, дружный дом - хорошо живется в нем»

Ислам Закиров - рисунок «Пусть всегда будет солнце!»

Камиля Каюмова - рисунок «Солнечное настроение»

Геннадий Курицын - рисунок «По отдельности мы лучики, а вместе солнышко»

Азалия Акберова - рисунок «В ожидании чуда»

Эрика Галимова - рисунок «Мордовская легенда «Качел»

Анастасия Калмыкова - рисунок «Солнце - это жизнь!»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ РЕДАКЦИИ

Редакция «Комсомольской правды» выбрала еще нескольких победителей. Так, изданием были отмечены Раян Валиев, Зиля Музипова, Мира Баглай, Ранэль Гимадеев, Леонид Антипов, Дмитрий Павлов, Эвелина Сафина, Милана Батырова, Ангелина Мунтян и Арина Гандурева.

- Изначально мы рассчитывали, что в конкурсе примут участие около ста детей, но их число оказалось больше в несколько раз. Надеемся, что мы сможем сделать конкурс «Пусть всегда будет солнце!» ежегодным, - заявил на онлайн-церемонии оглашения победителей региональный управляющий ООО «Центр Медиа» Тимур Бадретдинов.

Региональный управляющий ООО "Центр медиа" Тимур Бадретдинов объявляет победителей.

Он также заметил, что «Комсомольская правда» систематически проводит и другие мероприятия для детей, принять участие в которых могут все желающие. Среди таких, к примеру, ежегодный «Парад колясок» или забег в ползунках «Маленький чемпион». Информация о них появляется в социальных сетях издания и на сайте kazan.kp.ru.

10 победителей (выбор редакции):

Раян Валиев - рисунок «Полет счастья»

Зиля Музипова - рисунок «Ласковое солнышко»

Мира Баглай - рисунок «У солнышка в гостях»

Ранэль Гимадеев - рисунок «Солнечный ежик»

Леонид Антипов - рисунок «Пусть всегда будет Солнце»

Дмитрий Павлов - рисунок «Верба»

Эвелина Сафина - рисунок «Семейство дельфинов»

Милана Батырова - рисунок «В гостях у сказки»

Ангелина Мунтян - рисунок «Солнышко лучистое»

Арина Гундарева - рисунок «Уральские горы»

О ПРЕЗИДЕНТСКОМ ФОНДЕ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

За поддержку в реализации конкурса «Пусть всегда будет солнце» «Комсомольская правда» благодарит Президентский фонд культурных инициатив - фонд, проводящий конкурсы президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Фонд был создан в мае 2021 года и уже с 15 июня начал принимать проекты на конкурс. Предложить свою идею и получить финансирование могут некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия.

О ПАРТНЕРАХ КОНКУРСА

Партнерами мероприятия выступили крупная технологическая группа компаний из Казани ICL; компания, занимающаяся комплексным оснащением учебных учреждений по всей России, «ЭС Лайт»; один из самых быстрорастущих маркетплейсов Европы KazanExpress; разработчик и продавец детских игр ООО «Малыш и К»; игровая фотостудия «ДОММИ»; команда MyMoneyArt, создающая мотивационные картины, а также крупная книжная сеть Поволжья «Дом Книги», «Книга +».

ГК ICL поставляет IT-решения и сервисы, предлагает весь спектр IT-сервисных услуг, инновационных продуктов и вычислительной техники более чем 80 клиентам из 30 стран мира.

Сайт ICL

Компания «ЭС Лайт» предоставляет учебным учреждениям России компьютерное, интерактивное и мультимедийное оборудование, робототехнику, терминальные и стационарные системы, интерактивные и сенсорные панели, документ-камеры и учебно-лабораторные комплексы. Их миссия - помочь подготовить новое поколение инженеров и программистов.

Сайт «ЭС Лайт»

KazanExpress - маркетплейс с бесплатной доставкой за один день, который имеет пункты выдачи более чем в 100 городах Поволжья, Урала и Центральной России. Прибрести там можно практически всё: электронику и бытовую технику, одежду для взрослых и детей, игрушки, зоотовары, косметику, товары для дачи и ремонта.

Сайт KazanExpress

ООО «Малыш и К» является разработчиком игр более 200 наименований, развивающих интеллект и творческие способности детей как дома, так и в детских садах. Вся продукция компании прошла контроль со стороны медико-психолого-педагогической комиссии.

Сайт ООО «Малыш и К»

Игровая фотостудия «ДОММИ» - это 100 квадратных метров пространства с игровой зоной для детей от 1 года до 8 лет, где можно проводить дни рождения, устраивать фотосессии и просто играть.

Сайт «ДОММИ»

MyMoneyArt - команда, в составе которой художники, создающие мотивационные арт-картины в эксклюзивном исполнении, в том числе по эскизам или фото заказчиков. Довольные клиенты нередко отмечают, что их жизни действительно меняются в лучшую сторону после появления в доме таких картин.

Сайт MyMoneyArt

«Дом Книги» и «Книга +» - это динамично развивающаяся сеть книжно-канцелярских магазинов в Поволжье. В магазинах сети представлен широкий ассортимент художественной и прикладной литературы всех ведущих издательств страны, огромный выбор канцелярских товаров, товаров для творчества и хобби, а также развивающих игр для детей.

Сайт «Дом Книги»