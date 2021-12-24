Уроженка Татарстана Ира Смелая снялась в откровенной фотосессии для эротического журнала

Ирина Смелая с танцором и певцом Даниилом Патлах. Фото: Иван Макеев

Уроженка Набережных Челнов, блогер и рэп-исполнительница Ира Смелая, известная также как TATARKA, снялась для обложки эротического журнала Playboy. Съемка стала ее подарком самой себе к 30-летию.

- В целом этот год научил меня очень многому, например я поняла, что не все друзья кто «друзьями» называется, за этот и прошлый года очень много людей отсеялось из моей жизни, мне даже нравится насколько органично это происходит, - написала Смелая на своей странице в социальной сети под пикантными фотографиями.

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Публикация от Ira Smelaya TATARKA (@smelaya_ira)

Помимо кадров, в журнале опубликовали интервью Иры Смелой о том, как начать жизнь с чистого листа после развода. Напомним, с 2016 по 2020 год Tatarka была замужем за солистом группы Little Big Ильей Прусикиным (он же Ильич - Ред.). Причиной расставания пары стали постоянные отъезды последнего и невозможность проводить время с семьей.

- Последней точкой была середина лета 2020 года, когда он (Илья Прусикин - Ред.) начал часто уезжать на съемки, а я знала, что сейчас начнется сентябрь, и у них начнутся туры, и мы опять не будем видеться. Они (Little Big - Ред.) стали становится еще более известными. И я такая, да как? Дальше-то больше. Потом мы вообще с ним по два года не будем видеться? Тогда я поняла, что я к этому вообще не готова, - вспоминала в интервью Ксении Собчак Смелая.

Бывшие супруги решили остаться друзьями ради трехлетнего сына Добрыни.

Сейчас Илья Прусикин в отношениях с солисткой Little Big Софией Таюрской, а сама Ира Смелая встречается с танцором и певцом Даниилом Патлах.

Напомним, Ира Смелая родилась в Набережных Челнах, а повзрослев переехала в Санкт-Петербург. Популярность исполнительница приобрела благодаря треку на татарском языке «Алтын» и клипу на него, который набрал более 50 миллионов просмотров.

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