"Отвыкали жить вместе и теряли общие интересы": уроженка Татарстана раскрыла причины разрыва с лидером Little Big

Фото: скриншот с видео/Иван МАКЕЕВ.

Рэп-исполнительница и видеоблогер Ира Смелая (она же Tatarka - Ред.) и солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич - Ред.) объявили о своем разводе в конце августа 2020 года. Тогда пара сообщила, что они не держат друг на друга обид и продолжат быть родителями общего сына - двухлетнего Добрыни. О том, что же стало причиной расставания 29-летняя уроженка Набережных Челнов Ира Смелая честно рассказала лишь сейчас в интервью Ксении Собчак.

- Когда ты понимаешь, что ты об этом уже думаешь, немножко не по себе становится. Дело в том, что когда мы поженились, когда у нас ребенок появился, я думала, что это все навсегда, так будет всегда, все классно, идиллия. А тут у тебя зарождаются какие-то сомнения, куча вопросов и ты понимаешь, что ничто не вечно и вот так вот бывает, - призналась артистка.

Смелая рассказала, что ее не устраивало то, что Прусикин так много работает и мало времени проводит дома. Его не было рядом даже тогда, когда она переживала депрессию после родов и не находила смысла вставать по утрам с постели. Илья же объяснял свое поведение желанием обеспечить семью всем необходимым. Супруга год терпела, но в конце концов не выдержала.

- Последней точкой была середина лета 2020 года, когда он (Илья Прусикин - Ред.) начал часто уезжать на съемки, а я знала, что сейчас начнется сентябрь, и у них начнутся туры, и мы опять не будем видеться. Они (Little Big - Ред.) стали становится еще более известными. И я такая, да как? Дальше-то больше. Потом мы вообще с ним по два года не будем видеться? Тогда я поняла, что я к этому вообще не готова, - вспоминает Tatarka.

По словам Смелой, когда ее муж надолго уезжал, она привыкала жить одна - обустраивала жилье так, как ей удобно, составляла расписание. А после он возвращался и все приходилось строить заново.

- Выходило так, что вместо того, чтобы радоваться друг другу, у нас начинались мелкие трения, микроссоры. Отвыкали жить вместе и теряли общие интересы. Начали меньше говорить, - заметила Ира.

После развода в шоу-бизнесе ходили слухи, что звездная рассталась из-за романа Прусикина с солисткой Little Big Софией Таюрской. Смелая заявила, что это неправда.

- Если честно, меня настолько достала эта басня, это сказка и эти выдумки подписчиков, о том что они (Илья и София - Ред.) там спят, у них было то, у них было это. Пятое, десятое. Ребят, ну серьезно? - заявила Tatarka.

Она также сначала опровергла информацию о том, что Прусикин и Таюрская сейчас являются парой, хотя после предположила, что это может быть и правдой.