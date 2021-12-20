23 декабря «Комсомольская правда» объявит победителей конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!»

В четверг, 23 декабря, в 11:00 «Комсомольская правда» в режиме он-лайн объявит победителей конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее в редакцию поступило более 700 работ со всего Татарстана. Большинство участников - дети из Казани, Набережных Челнов, Мамадышского, Зеленодольского, Елабужского, Нурлатского, Лаишевского, Бугульминского и Нижнекамского районов. Им помогали как родители, так и педагоги.

Победители будут выявлены посредством народного голосования и голосования авторитетного жюри, в состав которого вошла в том числе уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. «Комсомольская правда» благодарит всех членов жюри, среди которых были депутат Казгордумы, директор учебно-ребилитационного центра инвалидов «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, президент благотворительной организации «Мамы Казани», член фракции «Единая России» в Госсовете республики, член объединения женщин-депуттатов Госсовета региона Рузиля Тимергалеева, главный врач ДРКБ Минздрава Татарстана Айрат Зиатдинов, директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова, завотделением ресурсного центра творчества детей и подростков Музея изобразительного искусства Татарстана Ирина Нейдерова, замдиректора коммерческой службы «ICL Services» Лилия Алеева.

Напомним, что с 14 ноября «Комсомольская правда» принимала азявки на участие в конкурсе, чтобы с 22 ноября начать проведение голосования. Отдать свой голос за понравившуюся работу можно было до 18:00 17 декабря.

Выставки с 300 работами детей были организованы в Национальной библиотеке Татарстана, Дворце культуры имени Саида-Галеева, кинотеатре «МИР» и республиканской детской библиотеке. Руководство учреждений без промедлений согласилось содействовать в проведении экспозиций, благодаря чему десятки рисунков, на которых ребята изображали как себя, родных или домашних животных, так и вымышленных существ или героев сказок, увидели тысячи горожан и туристов, которые приходили на концерты, в кино или за книгой. Экспозиции в Национальной библиотеке, ДК имени Саида-Галеева и кинотеатре «Мир».