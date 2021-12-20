Новый год-2022 в Казани: куда сходить и что посмотреть

В новогоднюю ночь праздничные мероприятия будут проводиться на двух площадках города: в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в грядущие новогодние праздники в парках и скверах Казани пройдут более 80 мероприятий. Так, например, в течение школьных каникул в павильоне на бульваре «Белые цветы» будет работать творческая мастерская, а с 28 декабря по 4 января в общественных пространствах можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Со 2 января там же будут проводиться детские спектакли, одним из которых станет сказка «Новый год в Заполярье!» «Молодежного театра на Булаке».

Торжественное открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан» запланировано на 24 декабря. Горожан ждут торговые ряды и интерактивное шоу.

Открытие главной городской елки запланировано на 24 декабря. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Для тех, кто постарше, 26 декабря, а также 7 и 15 января в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет серия камерных концертов, которые откроются выступлением группы Juna. На 5 января все в том же парке запланирован Татарский молодежный концерт.

С 28 по 30 декабря в шести общественных пространствах города - парке имени Горького, бульваре «Белые цветы», парке «Крылья Советов», набережной реки Казанка, парке имени Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу выступит петербургский «Упсала-цирк». Среди его участников которого как профессионалы, так и дети-инвалиды и дети из неблагополучных и приемных семей, обучавшиеся цирковому мастерству.

5 января в столице Татарстана впервые запустят бесплатный новогодний экскурсионный автобус. Он будет кататься по городу, останавливаясь на бульваре «Белые цветы», в парке «Черное озеро», в Лядской саду и в Горкинско-Ометьевском лесу. Участников экскурсии ждет музыка и подарки. Регистрация на рейс начнется за несколько дней до мероприятия.

КУДА СХОДИТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В ночью с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия будут проводиться на двух площадках Казани: в парке «Черное озеро» и на центральной елке у Центра семьи «Казан». На первой можно будет покататься на коньках, аренда которых будет проводиться до 2 часов ночи. У «Чаши» же пройдет концерт с участием группы «Хитобои» и ансамбль «Веселые Волгари». Обе новогодние программы будут длиться до 3:00.

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