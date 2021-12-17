В Татарстане из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом к Новому году готовят послабления ограничений

Решение об этом будет принято в ближайшие дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последнюю неделю в республики заболеваемость коронавирусом снизилась на 18%, и такая тенденция наблюдается в последние 30 дней, сообщила во время пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

По ее словам, в связи с этим, в частности, в регионе перед Новым годом собираются ослабить ряд ковидных ограничений. Данные предложения уже внесены на рассмотрение в оперштаб при Кабмине республики. Там, в свою очередь, должны будут озвучить принятые решения уже буквально на днях. При этом отмечается, что отмены режима QR-кодов в республике до 1 января ожидать не стоит.

Грядущие послабления в основном касаются именно порядка празднования Нового года, в том числе и проведения корпоративов. Так, например, в правительстве Татарстана должны работать кафе и рестораны в предстоящие праздничные дни, а может даже и ночи.

На данный момент пока известно о том, как в республике должны проводить новогодние детские утренники. Так, на них будут допускать только тех родителей, которые либо вакцинированы, либо уже переболели коронавирусом в ближайшие шесть месяцев.

Если говорить о настоящих представлениях, то заполнять залы тех же театров дозволено лишь на 70%. А если праздник проходит в холле, то нужно, чтобы на каждого человека там приходилось не менее 4 квадратных метров. И опять же никто при этом не отменял масочный режим и мероприятия по дезинфекции.