Центр «Бердэм» - в центре внимания лечебной педагогики

Одним из организаторов и единственным участником из России стала руководитель автономной некоммерческой организации «Лечебно-педагогический инклюзивный центр «Бердэм» — Иванова Лия.

О ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЦЕНТРЕ «БЕРДЭМ»

Лечебная педагогика более 30 лет представлена в России детскими садами, школами, реабилитационными мастерскими, социальными поселениями, образовательными центрами для подготовки специалистов. Это направление успешно развивается в 50 странах мира. Лечебная педагогика направлена на развитие возможностей и способностей любого человека, принимая и работая с его телесными условиями.

Лечебно-педагогический инклюзивный центр «Бердэм» - первый центр лечебной педагогики в Республике Татарстан. Свою деятельность начал в феврале 2020 года при информационной поддержке Ассоциации «Содружество лечебно-педагогических и социально-терапевтических организаций». Это один из немногочисленных лечебно-педагогических центров в России. Центр посещают как дети с особенностями развития, так и нормотипичные, что позволяет создавать особую благоприятную среду для взаимодействия в инклюзивном пространстве. При таком формате занятий дети многому учатся друг у друга. Отличие лечебной педагогики в том, что педагог видит личность ребенка с его потребностями, настроением, желаниями, здесь и сейчас.

В центре «Бердэм» функционируют инклюзивные группы для детей от 4 до 7 лет. И с сентября 2021 года заработала первая в Татарстане лечебно-педагогическая школа для детей с особыми потребностями, тяжелыми нарушениями и «пограничные». В центре также проводят занятия с людьми, старше восемнадцати лет, имеющими ограничения по здоровью. Лечебная педагогика здесь доступна для любого возраста.

В работе центра используется всесторонний подход: терапия, реабилитация и абилитация, интеграция рефлексов и мн. другое. В центре дети чувствуют себя как дома. А когда детям комфортно, это означает, что у них удовлетворена базовая потребность — безопасность и стабильность. На таком фундаменте строится качественная работа и взаимодействие педагога и ребенка — дети с лёгкостью начинают брать материал, который им предлагается. Специалисты центра — это психологи, дефектологи, врачи, логопеды, педагоги, музыкальные и телесные терапевты, остеопаты.

Каждый ребенок — художник. Сухомлинский говорил по этому поводу: «Особое место в медицинской педагогике уделяется детям с замедленным, угнетённым мышлением. Вялость, инертность клеток коры полушарии головного мозга надо так же вдумчиво и терпеливо лечить, как и заболевание сердечной мышцы или кишечника. Но лечение это требует в тысячу раз большей осторожности и педагогического мастерства, глубокого знания индивидуальных особенностей каждого ребенка».

Лечебная педагогика, уверены в центре «Бердэм» — это про совместный путь детей, родителей, специалистов и общества. Сам человек — целый, единый — думает, чувствует и действует. У него есть тело, есть душа и есть его индивидуальность. И педагогика целительна тогда, когда все сферы воспринимаются как единство.

В центре часто проводятся благотворительные мероприятия для всех желающих познакомиться с лечебной педагогикой и приёмами работы, которые легко можно интегрировать в жизнь. Отдельно нужно упомянуть про работу с родителями, где они получают поддержку и опору, где они могут просто «выдохнуть», чему-то научиться, получить терапию. Эти занятия родители очень любят, так как на себе чувствуют, как бережно может воздействовать лечебная педагогика на каждого из них. Здесь нет ограничений по возрасту, расе, диагнозу, темпераменту. Каждый человек уникален и неповторим. Осознание этого — огромная ценность для каждого.

В планах центра «Бердэм» - открытие кафе, где могли бы работать люди с ОВЗ после обучения в кулинарной мастерской; создание социальной деревни (Кемпхилл) в пригороде Казани; открытие тренировочных квартир для людей с ОВЗ; создание рабочих мест для людей с ОВЗ в инклюзивном обществе в обычных организациях, предприятиях. Сейчас идет серьезная подготовка к Международному Конгрессу для людей с ОВЗ 18+.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Международная ежегодная конференция по лечебной педагогике в этом году прошла в новом интерактивном формате. Пятеро молодых организаторов, лечебных педагогов из разных стран, выстроили «мост» между онлайн и оффлайн участниками. Таким образом все были вовлечены в процесс. Это был совершенно новый и очень живой формат конференции. Не было лекций, только практика, мастерские. Мастерские - это двухчасовые занятия, где предлагаются разные темы, разные материалы. Например, «глина и воск» была по теме «Резонанс», где исследовались различные полярности - холод и тепло, тьма и свет, верх и низ. Была мастерская «Пространственная динамика», где люди взаимодействовали друг с другом без слов и прикосновений, используя пространство вокруг себя. Была мастерская по рисованию, где люди рисовали одно общее полотно, общий рисунок без слов. Все это дало мощный импульс для дальнейшей работы и внедрения полученных навыков в жизнь.

Конференция проходила в здании Гётеанума — столярной мастерской, которой уже 100 лет. Символично, что именно в этом помещении известный австрийский доктор философии, педагог и социальный реформатор ХХ века Рудольф Штайнер читал свои лекции по лечебной педагогике.

Конференция проходила на двух языках: английском и немецком. Онлайн-трансляция была с живым переводом на 4 языка: русский, английский, немецкий, испанский. Лия ИВАНОВА открывала конференцию вместе с Бартом Ванмехеленом, членом руководящей группы Антропософского совета по инклюзивному социальному развитию. Конференция транслировалась по всему миру, в ней участвовало 28 стран.

Единственная представительница из России Лия Иванова провела мастерскую «Глина и воск, исследование полярностей в нас». Лия работала над темой первого «Fishbowl» — «Принятие». «Фишбол» или метод «Аквариума», который предполагает активное участие всех присутствующих. В центр зала ставятся в круг 5 стульев, один из которых всегда свободен — эти места для спикеров. Спикеры говорят по очереди, на каждого выделяется от 3-х до 5-ти минут. Вокруг центра выстраивается внешний большой круг из остальных участников. Как только кто-то из внешнего круга решает подойти и сесть во внутренний круг, кто-то из уже высказавшихся должен сесть на его стул во внешний круг. Получается некая игра, но в то же время поднимаемые темы очень глубоки, а вопросы злободневны.

Сейчас активно идет подготовка к следующей осенней конференции в 2022 году. Лия Иванова вошла в группу молодых лечебных педагогов под названием «Future Shapers» («Формирователи будущего»). Это сформированная команда, одной из задач которой является организация международных конференций в Дорнахе. И это успех не только для руководителя центра «Бердэм», но и в целом для всей лечебной педагогики Татарстана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Все средства, которые поступают от родителей, идут на покрытие аренды помещения и на приобретение материалов для работы. Сейчас «Бердэм» в поисках более просторного помещения. Специалисты центра обращаются к вам, уважаемые читатели, за советом и помощью.

Контакты Лечебно-педагогического инклюзивного центра «Бердэм»

+7 906 307 29 26 — Лия Фаридовна Иванова

+7 950 319 93 98 — Инна Алексеевна Алексеева