Бюджет Казани на 2022 год составит 32,5 миллиарда рублей

Наибольшая часть расходов на следующий год – 26 миллиардов 333,6 миллионов рублей – будет потрачена на социальную и культурную сферы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 16 декабря, на XI сессии Казанской городской Думы четвертого созыва депутаты утвердили бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Так, местный бюджет на будущий год по доходам и расходам составит 32 миллиарда 557 миллионов рублей. Планы на 2023 год – 31 миллиард 731 миллион рублей, на 2024 год – 31 миллиард 978 миллионов рублей.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил, что казна на ближайшие три года сформирована с учетом текущей экономической ситуации. Показатели городских финансов растут и за последние три года увеличились на 7,6 миллиардов рублей. По словам градоначальника, утвержденная сумма позволит властям направить деньги на социально-значимые и первоочередные расходы.

На отдельные вопросы финансовая поддержка в казну города поступает при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики.

– Продолжают реализовываться республиканские программы по строительству дорог, объектов социальной инфраструктуры, не остаются без внимания и другие сферы города. Многое делается и в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ, – отметил Метшин.

Основными источниками налоговых доходов в бюджет Казани остаются НДФЛ, земельный налог и налоги на совокупные доходы, отметил начальник Финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин. Неналоговые доходы поступают от 13% собственного дохода бюджета города.

– Основная часть этих доходов формируется за счет использования и продажи имущества муниципального образования. Крупным доходным источником бюджета города остаются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета республики, – подчеркнул Мухаметшин.

Наибольшая часть расходов на следующий год – 26 миллиардов 333 миллиона рублей – будет потрачена на социальную и культурную сферы. По словам Мухаметшина, рост расходов на социальную сферу по сравнению с 2021 годом составил 4,3 миллиарада рублей – увеличение почти 20%.

Эта сумма связана с увеличением расходов бюджета из-за планируемых изменений системы оплаты труда работников учреждений социально-культурной сферы, роста учащихся в школах и детских садах, увеличения расходов на уплату налога на имущество по вновь вводимым социальным объектам.

В том числе на образование в следующем году потратят 21 миллиард 267 миллионов рублей, при этом еще 400 миллионов уйдет на охрану образовательных организаций. На социальную политику направят 1 миллиард 791 миллионов, на культуру – 1 миллиард 303 миллионов, на физкультуру и спорт – 1 миллиард 289 миллионов рублей, на молодежную политику – 662 миллиона рублей, на здравоохранение в рамках проведения дезинфекционные и санитарно-противоэпидемические мероприятий – 21,6 миллионов рублей.

Еще 6 миллиардов потратят на другие расходы: ЖКХ, общегосударственные вопросы, национальную экономику, национальную безопасность, охрану окружающей среды.

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