Министр образования Татарстана: Зарплаты учителей повысятся с января 2022 года

В среднем от 2,5 тысяч до 5,5 тысяч рублей будет повышен оклад педагогов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане с 1 января следующего года повысится заработная плата у работников бюджетной сферы образования, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram.

- Принято решение о повышении заработной платы учителей с января 2022 года. В системе образования это решение касается всех работников, в том числе младших воспитателей, поваров, технического персонала, руководителей и завучей школ. В среднем от 2,5 тысяч до 5,5 тысяч рублей повышается оклад. А затем в соответствии с процентным соотношением повышаются стимулирующие и компенсационные выплаты, - отметил чиновник.

Глава Минобрнауки сказал, что данные меры будут приниматься в Татарстане для того, чтобы вовлечь молодежь в сферу образования.

Хадиуллин также рассказал о том, каких учителей не хватает в школах республики. В списке - учителя физики, русского языка, математики, биологии и химии.