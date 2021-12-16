Специалистов с инвалидностью приглашают к участию в конкурсе «Путь к карьере»

«Путь к карьере» - это значимый образовательный проект, направленный на подготовку и трудоустройство молодых специалистов, а также студентов последних курсов ВУЗов с инвалидностью. Участие в данном конкурсе - это уникальная возможность заявить о себе, пройти образовательную программу, состоящую из целого цикла тренингов, направленных на обучение эффективному поиску работы, грамотному составлению резюме, прохождению собеседований и развития навыков самопрезентации. Важно, что образовательную часть ведут специалисты и руководители крупнейших компаний-партнеров конкурса, которые и являются потенциальными работодателями для участников.

В рамках финала конкурса участники пройдут два этапа оценки со стороны членов жюри: выступят с 5-ти минутными самопрезентациями, а также смогут проявить себя в процессе деловой игры. По итогам конкурса финалисты пройдут собеседования у крупнейших компаний-работодателей, получив потенциальную возможность трудоустройства или стажировки.

- Мы приглашаем к участию студентов или молодых специалистов с инвалидностью до 40 лет. Они смогут повысить компетенции на карьерных тренингах, обретут ресурсных наставников, презентуют себя потенциальным работодателям. По итогам финалов прошлых лет, до 60% финалистов конкурса получают предложения о стажировках или успешно трудоустраиваются в крупные компании. За время реализации проекта, выпускники конкурса в Казани получали предложения о работе или стажировке в компаниях UNILEVER, PwC, МТС, ICL, Банк Тинькофф, Яндекс, Nike и других российских и международных организациях, - координатор РООИ «Перспектива» рассказала Наталья Бурмагина.

Участников конкурса будут обучать:

- достигать цели и продуктивно управлять временем;

- писать резюме, которое не затеряется у рекрутера;

- без стресса проходить собеседования;

- быть искусным оратором и не бояться публичных выступлений;

- эффективно искать работу.

Для подачи заявки на участие в конкурсе, до 27 декабря нужно заполнить анкету по ссылке.

Конкурс проходит в несколько этапов:

- подача электронной заявки на участие

- прохождение интервью-знакомства

- отбор кандидатов

- образовательная программа

- финал

Сбор заявок до 27 декабря 2021г. Старт образовательной программы 18 января 2022г. Финал конкурса состоится 3 марта 2022 года.

Конкурс «Путь к карьере» в Казани проходит при финансовой поддержке фонда Trafigura и компании МТС. При возникновении вопросов можно обратиться к представителям РООИ «Перспектива» Наталье Бурмагиной burmagina@perspektiva-inva.ru, 8905 3147 863 или Дине Губашевой gubasheva@perspektiva-inva.ru, 8917 3999 443.