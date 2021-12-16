Ульяновские полицейские подвели итоги Общероссийской акции «Призывник»

В период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 1 декабря 2021 года на территории Ульяновской области проводилась Общероссийская акция «Призывник». Одной из целей мероприятия является профилактика и предупреждение призыва на воинскую службу молодых людей, злоупотребляющих наркотиками и совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках профилактической акции сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по профилактике наркомании среди призывников. С этой целью сотрудники УНК УМВД России по Ульяновской области во взаимодействии с Военным комиссариатом Ульяновской области, военной комендатурой и ОГКУ «Центр патриотического воспитания» организовали и провели четыре «круглых стола» на тему «Служу России» для студентов профессиональных образовательных организаций Ульяновской области, шесть кинолекториев антинаркотической направленности для военнослужащих, убывающих на срочную службу в другие регионы.

Кроме того, с должностными лицами военных комиссариатов муниципальных образований области сотрудниками полиции проведено 65 занятий, в рамках которых доведена информация о наркоситуации на территории региона, об особенностях привлечения военнослужащих к административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, а также внешних признаках наркотического опьянения.

Всего с лицами призывного возраста проведено более 400 антинаркотических лекций, бесед, 14 мероприятий по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию. Охват участников составил более 4500 человек.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.