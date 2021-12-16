Очередной факт телефонного мошенничества зарегистрирован в Засвияжском районе Ульяновска

Фото: Олег ЗОЛОТО

13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска поступило сообщение от 81-летней жительницы областного центра о том, что она стала жертвой мошенничества.

Сотрудники полиции установили, что пенсионерке 9 декабря на стационарный телефон позвонила женщина, назвавшаяся ее дочерью. Лжедочь сообщила, что она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей нужны деньги. После чего на телефон перезвонил якобы сотрудник полиции, который предложил заплатить за решение проблемы и пояснил, что если она согласна, то денежные средства заберет курьер. Взволнованная поступившим известием пожилая женщина, чтобы урегулировать ситуацию и избежать негативных последствий для близкого человека, согласилась отдать требуемые деньги. Следуя инструкциям злоумышленника, она передала все свои сбережения в сумме 2500 долларов США прибывшему за ними через некоторое время курьеру. Спустя несколько дней, связавшись с дочерью, потерпевшая поняла, что ее обманули.

В настоящее время по данному факту органами следствия ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

Уважаемые граждане, будьте бдительны!

В случае поступления звонка с плохими известиями о ваших близких не впадайте в панику. Предусмотрительно созвонитесь с родственниками для выяснения обстоятельств произошедшего. Если у вас есть сомнения в отношении личности звонившего, задайте наводящие вопросы, ответы на которые знаете только вы. Спросите, в какое отделение полиции доставлен ваш родственник, и обязательно проверьте эту информацию через дежурную часть райотдела.

Если вы стали жертвой мошенников, обязательно сообщите об этом в органы внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.