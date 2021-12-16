Ульяновские полицейские задержали гастролера, подозреваемого в краже дорогостоящего оборудования

На территории Тереньгульского района Ульяновской области полицейскими зарегистрировано два факта хищения злоумышленником стационарных пультов с асфальтоукладчиков на общую сумму более 800 тысяч рублей. Во всех случаях преступник в темное время суток ждал, когда дорожная техника останется без присмотра, после чего снимал дорогостоящее оборудование.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области установили личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение. Им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Кировской области, которого полицейские задержали в Республике Крым по месту жительства и доставили в Ульяновскую область.

Предварительно установлено, что дорогостоящее оборудование задержанный реализовывал на территории Москвы.

По данному факту органами предварительного расследования межмуниципального отдела МВД России «Сегилеевский» возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». По ходатайству следствия в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По имеющимся сведениям, задержанный причастен к совершению аналогичных деяний на территории Кировской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.