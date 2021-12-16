Пострадавшая в одном из отелей Таиланда девочка из Иннополиса очнулась и начала самостоятельно дышать

О том, когда семья сможет вернуться в Татарстан, пока не сообщается. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что новорожденная девочка из Иннополиса, которая пострадала в одном из отелей Бангкока, куда приехали по работе ее родители, очнулась и начала самостоятельно дышать. Напомним, в выходные на 11-месячную малышку упала мраморная плита. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, отеком мозга и гематомами.

- Разглядывает нас - родителей и все, что происходит вокруг, но увы только левым глазом, так как у нее не функционирует правая сторона лица <...> Мы находимся рядом круглые сутки, молимся, говорим ей о том, сколько людей за нее переживают и желают скорее выздороветь, - пишет на своей странице в социальной сети мать девочки Регина Н.

Женщина также рассказывает, что сейчас ее дочь не может самостоятельно глотать, из-за чего врачами было принято решение кормить ее искусственным способом.

Напомним, ранее родители малышки обратились к неравнодушным людям с просьбой о помощи в оплате лечения ребенка. На данный момент им удалось собрать около пяти миллионов рублей.

О том, когда семья сможет вернуться в Татарстан, пока не сообщается.

- Прогнозов врачи не дают, маленькими шажками учимся всему заново. Пребывание в клинике продлится как минимум две недели, дальше будет известно, - пишет Регина.