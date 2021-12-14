В одном из отелей Таиланда новорожденная девочка из Иннополиса уронила на себя мраморную плиту

Накануне девочку начали выводить из искусственной комы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Иннополиса Регина Н. вместе с мужем и новорожденной дочерью отправилась на отдых в Таиланд. Однако, как только семья заселилась в один из отелей Бангкока, 11-месячная девочка, которая учится ходить, схватилась за мраморную столешницу и уронила ее на себя.

С места произошедшего ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, отеком мозга и гематомами. Накануне девочку начали выводить из искусственной комы.

- Сегодня (14 декабря - ред.) сложный день. Нейрохирург принял решение вывести дочку из комы. Это значит нужно отключить ИВЛ, перестать давать снотворное. Пытаются сделать все по порядку, но пока не продвинулись. Нужно, чтобы она спокойно проснулась. Я не понимаю всех тонкостей, но, когда перестают давать снотворное, она начинает дергаться, и ее нужно держать, чтобы все провода были целы. Было уже N таких попыток, которые, к сожалению, заканчиваются новым вводом снотворного. Мы справимся. Я ей говорю, что люди со всего света желают ей добра, - пишет на своей странице в социальной сети мать девочки.

В больницу с корзиной фруктов уже приходили сотрудники отеля, в котором произошла трагедия.

- Пообещали разобраться в ситуации, которая произошла. Не знаю, что они решат, будут ли помогать материально или просто извинятся, ничего пока не знаю, - говорит Регина.

Родители малышки просят неравнодушных помочь им в оплате счетов за услуги платной клиники, в которой находится их дочь. Дело в том, что за полтора дня семье из Татарстана выставили счет в размере порядка 800 тысяч рублей.