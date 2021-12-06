Новый год в Казани-2022: в городе будут работать 13 лыжных баз и 20 катков

На все эти спортивные сооружения, правда, будут впускать лишь людей с QR-кодами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что в зимнем сезоне 2021-2022 в Казани будут работать 13 лыжных баз, 20 катков и 82 хоккейные коробки. На все эти спортивные сооружения, правда, будут впускать лишь людей с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или перенесенном за последние полгода заболевании.

Заметим, что на 13 лыжных базах, 8 из которых будут работать в вечернее и ночное время, организуют прокат более 1,5 тысячи пар лыж. Коньки в ледовых аренах также можно будет взять в аренду - имеется более трех тысяч пар.

На хоккейных коробках будут проводиться тренировки, но в свободное от них время льдом могут воспользоваться все желающие. Новые точки откроются у дома №71 на улице Зорге и у дома №55 на улице Химиков.

На сегодняшний день в столице Татарстана работают два официальных катка. Первый – на стадионе «Трудовые резервы», второй - на территории школы №70 в Кировском районе.