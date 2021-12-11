Работы участников конкурса «Пусть всегда будет солнце!» появились в казанском ДК имени Саид-Галиева

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Накануне выставка работ участников конкурса «Пусть всегда будет солнце!» для детей-инвалидов, организованного «Комсомольской правдой» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стартовала в Дворец культуры имени Саид-Галиева в Дербышках. Десятки работа висят в холле учреждения, где в эти дни уже проходит гала-концерт XIV фестиваля «Возьмемся за руки, друзья». Хотя из-за пандемии зрителей на мероприятие не допускают, а выступления записываются на камеру, ребята активно общаются между собой, радуются подаркам и возможности выйти на сцену.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«Возьмемся за руки, друзья» - открытый фестиваль художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями изначально задумывался как районный, после вырос до всероссийского, а сейчас - из-за антиковидных ограничений - временно вернулся к республиканскому уровню.

- Мы проводили встречи, концерты, праздники, кинопоказы для Дербышенского психоневрологического детского дома, - вспоминает директор Дома культуры Валентина Иванова. - Спонсоров для наших мероприятий находила администрация Советского района Казани. Если быть точной, то занималась этим Лейла Фазлеева, которая тогда была заместителем главы администрации по социальным вопросам. После этого мы решили провести фестиваль для деток с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - ред.). В мероприятии тогда принимали участие только взрослый и детский психоневрологических интернаты. После фестиваль был расширен до рамок района, где до сих пор работают шесть интернатов и детских домов. Со временем о мероприятии начали узнавать.

Участниками мероприятия являются как воспитанники домов-интернатов для детей с ОВЗ, так и ребята, находящиеся на домашнем обучении. На отборочные туры обычно заявляются более 600 человек, 200 из которых приглашаются выступить на гала-концерте. Организаторы дарят брендированные подарки всем участникам, но те, кто доходит до конца получают главные призы - те, что они сами хотят. Чаще всего это бывает техника, музыкальные инструменты или игрушки, признаются руководители фестиваля.

16-летний Азамат из села Дуъязы Высокогорского района участвует в мероприятии второй год подряд. Инвалидная коляска и слепота не мешают ему заниматься вокалом. Мальчика, который жажадал петь, пять лет назад с радостью приняли в обычной муниципальной музыкальной школе.

- Он начал петь с того момента, как начал разговаривать, но долгое время испытывал трудности с нахождением в пространстве, где было более восьми человек, - вспоминает мама Азамата. - Большое количество народа он начал воспринимать адекватно около шести лет назад. Я решила, что человек должен себя как-то выражать и отвела его в музыкальную школу, которая находится рядом с нашим домом. Администрация пошла нам на встречу и купила усилители под наш микрофон. За прошлый год Азамат заработал десять дипломов победителей, в том числе в конкурсах не для инвалидов.

Помимо материальных подарков, участники гала-концерта получают возможность выступить на сцене с известными исполнителями. Так, из раза в раз проект поддерживает народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. Помимо него в фестивале принимали участие Элвин Грей, Гузель Уразова, Лейна и Эльмира Калимуллина. Организаторы сетуют, что на их просьбы порадовать детей своим присутствием или видеообращением реагируют только татарстанские артисты. Приехавший в Казань на другое благотворительное мероприятие - «Добрую волну» - Дима Билан, например, отказал им в соответствующей просьбе.

- Нам бы также хотелось проводить для участников фестиваля мастер-классы, - признается начальник отдела культуры Советского района Казани Маргарита Ляпахина.

Руководители проtкта также надеется на то, что после пандемии они смогут вернутся к тому, чтобы участники фестиваля вновь могли гастролировать с гала-концертом по республике. Раньше детям это особенно нравилось, но пока - опасно для здоровья.

Среди участников фестиваля «Возьмемся за руки, друзья» есть как участники конкурса «Пусть всегда будет солнце!», так и и те, кто только о нем узнал, но готов участвовать, если проект будет проходить еще раз.