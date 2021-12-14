Нефтехимики Нижнекамска рулят!

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Региональный чемпионат был организован на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева в Нижнекамске и включал в себя несколько этапов. Первые соревнования проходили с 15 по 19 ноября - в них состязались в навыках и умениях сотрудники татарстанских предприятий в компетенции «Лабораторный химический анализ». Всего заявки на участие в конкурсе подали 30 человек - 15 участников и 15 экспертов из Казани, Альметьевска, Бугульмы и Нижнекамска. От «Нижнекамскнефтехима» приняли участие работники управления технического контроля: в качестве эксперта - Мария Ильина, в качестве молодого профессионала - лаборант химического анализа Алина Кайбышева.

В следующем этапе, который проходил с 29 ноября по 3 декабря также на базе колледжа, участие приняли трое сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим». За право называться лучшими в своих компетенциях - «Аппаратчик химических технологий», «Машинист компрессорных установок» и «Цифровой электропривод» - боролись аппаратчик завода олигомеров и гликолей Руслан Рахманкулов (эксперт Антон Алдарев), машинист завода стирола и полиэфирных смол Рамис Ахметов (эксперт Рустем Нигматуллин) и электромонтер управления по эксплуатации и ремонту электрооборудования Кирилл Лосев (эксперт Алексей Резник). Еще два работника предприятия - Дмитрий Мурашко и Артем Сидоров отстаивали честь Нижнекамского химико-технологического института, потому что являются студентами вуза и проходят обучение по программам высшего образования.

Участники в компетенции «Аппаратчик химических технологий». ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Участники в компетенции «Машинист компрессорных установок». ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Эксперты и участники в компетенции «Цифровой электропривод». ПАО «Нижнекамскнефтехим»

И вот буквально на днях жюри огласило результаты соревнований! Алина Кайбышева заняла первое место в компетенции «Лабораторный химический анализ»! Артем Сидоров стал первым в компетенции «Машинист компрессорных установок»! Дмитрий Мурашко получил серебро в компетенции «Цифровой электропривод»!

- Участвовать очень понравилось, - поделилась своими впечатлениями Алина. - Задания были интересные и разнообразные, но при этом достаточно сложные. Некоторые из них я выполняла впервые. Было очень волнительно, но меня поддерживали мои друзья, близкие, коллеги. И, конечно, мой наставник Мария Николаевна Ильина. Во время конкурса я завела интересные знакомства, узнала много нового. Будущим участникам хочу посоветовать, как можно больше и тщательнее готовиться к испытаниям. Это поможет побороть волнение и задаст правильный темп для работы.

Сложность конкурсных заданий отмечает и Артем Сидоров.

- Уровень соревнований был высокий, - говорит он. - И соперники сильные. С одной стороны, ничего сверхъестественного не было, но много было заданий на логику, внимание, быстроту реакции. Честно говоря, я думал, что займу место не выше второго. Конечно, переживал, но одновременно был уверен в своих силах, потому что мне нравится моя профессия, мне она интересна, я хочу в ней развиваться.

Под флагом «Ворлдскиллс»

Не только два последних месяца, но и весь 2021 год стал очень результативным для ПАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках развития профессиональных компетенций. Так, в августе работник предприятия Александр Тюленев завоевал бронзу в компетенции «Аппаратчик химических технологий» в составе сборной команды Татарстана, занявшей первое командное место в финале IX Национального чемпионата WorldSkills 2021 в Уфе. Масштаб мероприятия был грандиозным: в соревнованиях приняли участие почти 2 тысячи молодых профессионалов из 76 регионов страны. Свои знания и навыки они продемонстрировали в 105 профессиональных компетенциях.

Награждение работника предприятия Александра Тюленева. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Для продвижения компетенций нефтехимической отрасли ПАО «Нижнекамскнефтехим» в этом году выступил партнером в проведении ООО «СИБУР» финала II Отраслевого чемпионата PetroChemSkills 2021 по стандартам WorldSkills. Чемпионаты подобного формата подразумевают не только конкурсные состязания, но и мероприятия по определению направлений сотрудничества и развития нефтехимической отрасли.

Отраслевой чемпионат проходил по 13 компетенциям на разных конкурсных площадках в Томске, Тюмени, Тобольске, Санкт-Петербурге. ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечило проведение конкурсных соревнований по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Аппаратчик химических производств» на базе все того же Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева. Важность события подчеркивает тот факт, что конкурсные площадки лично посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Вне конкурса к соревнованиям были допущены и студенты колледжа, чтобы они тоже могли продемонстрировать свои знания и умения. На предприятии уверены: это очень важный профориентационный момент. Студенты, участвуя в конкурсе плечом к плечу с работниками предприятия, ориентируются на их опыт и профессионализм, что позволяет им утвердиться в правильности выбора профессии.

По итогам нижнекамского модуля в компетенции «Аппаратчик химических производств» первое место занял работник завода бутилового каучука Антон Алдарев, второе - работник завода этилена Динар Нугманов. Сотрудница УТК Айгуль Бурганова завоевала бронзу в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Третье место в компетенции «Сметное дело» привезла из Петербурга, где на базе Горного университета состоялся финальный этап чемпионата PetroChemSkills ООО «СИБУР» среди работников нефтегазохимической отрасли, ведущий инженер службы главного механика Лилия Вафина.

Лилия Вафина, ведущий инженер службы главного механика заняла почетное третье место в компетенции «Сметное дело» II Открытого отраслевого чемпионата PetroChemSkills

Обратите внимание на молниеносную эволюцию, которая происходит с победителями. Вот аппаратчик Антон Алдарев берет золото в своей компетенции на отраслевых соревнованиях, и вот он уже в качестве эксперта от предприятия выступает на региональном чемпионате!

- Как эксперт я должен был подготовить своего участника к соревнованиям, причем не зная конкурсного задания, - рассказывает Антон. - Непосредственно во время испытаний за мной закрепили участника, который мне достался в результате жеребьевки, и это, естественно, был не работник «Нижнекамскнефтехима». В мои обязанности входила оценка его действий во время состязаний.

- Как специалист, примеривший на себя роль и игрока, и тренера, какие советы вы могли дать участникам будущих соревнований?

- Очень важен настрой! Обязательно должно быть желание победить! Даже если вы чувствуете, что какие-то детали от вас ускользают, что вы что-то не успеваете, руки опускать нельзя! Надо упорно идти к своей цели, преодолевая возникающие трудности.

Учиться, учиться и еще раз…

Конечно, экспертами на «Нижнекамскнефтехиме» не рождаются, а становятся. Ежегодно учебный центр управления по персоналу организует обучение по программе «Эксперт чемпионата по стандартам WorldSkills», и на сегодняшний день уже сертифицировано 17 специалистов по различным компетенциям. Как совершенно справедливо заметил Антон Алдарев, каждый чемпионат помимо профессиональных навыков требует так называемых мягких навыков - стрессоустойчивости и психологической готовности к конкурентной борьбе на глазах у множества зрителей.

Алексей БОЧКАРЕВ, директор учебного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Хотелось бы отметить, что учебный центр по подготовке персонала является одним из старейших подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим». В этом году ему исполняется 55 лет! И все эти годы основными направлениями деятельности центра являются подготовка и повышение квалификации рабочих, руководителей и специалистов всех уровней структурных подразделений предприятия.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сейчас это трудно представить, но в 1964 году подготовкой кадров на предприятии занимался всего один человек - инженер Юрий Владимирович Новик. Энтузиазм его был столь велик, что он организовал эффективный обучающий процесс даже в отсутствие специальной литературы и выделенного места для занятий.

В декабре 1966 года было принято решение о создании отдела подготовки кадров, начальником которого назначили Василия Ивановича Игнатьева, которого в «большую химию» позвал лично Николай Васильевич Лемаев, первый генеральный директор предприятия. Сказал - ты педагог, ты сумеешь. И Василий Иванович сумел. В деталях зная потребности производства, в дальнейшем возглавил ГПТУ-44, которое стало кузницей кадров предприятия и считалось цехом № 1.

Учебный центр сегодня - это эффективное, мобильное подразделение предприятия, деятельность которого по автоматизации процессов обучения позволила в 2021 году службе по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» быть удостоенной Почетного диплома «100 лучших предприятий России-2021» в номинации «Эффективность и автоматизация HR».