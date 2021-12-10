Новый год-2022 в Казани: как столицу Татарстана украсят к грядущим праздникам

Работы по новогоднему оформлению планируется завершить к 20 декабря. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Казань начали украшаться новогодними декорациями. Местные власти отмечают, что в этом году город будет декорирован иначе, чем в прошлых. Например, на улице Кремлевская и площади Свободы впервые установят светящиеся арки, похожие на те, что уже несколько лет монтируют на Баумана. А на улице Каюма Насыри появятся композиция из цифр «2022».

Традиционные праздничные иллюминации появится на Кремлевской дамбе, проспекте Универсиады, транспортном кольце на улице Парина и пешеходном переходе на Танковом кольце. Площадь у театра Камала украсят светящиеся лилии. Мосты через Булак, улица Баумана и площадь Тысячелетия будут переливаться от светодинамических арок.

КАЖДОМУ РАЙОНУ - ПО ЕЛОЧНЫМ ГОРОДКАМ

В каждом районе Казани планируется открыть по несколько елочных городков. Так, центральной новогодней площадкой Авиастроительного района будет парк «Крылья Советов», где установят 18-метровое праздничное дерево. Зеленые красавицы появятся также в жилых массивах Кадышево, Сухая река, Северный и Борисоглебское. Впервые елка украсит праздник в поселке Крутушка.

Главная елка Казани традиционно расположится у Центра семьи «Казан». Помимо нее в Ново-Савиновском районе будут функционировать еще 19 елочных городков.

В Приволжском районе елки появятся сразу в трех скверах: в «Авангарде», перед культурным центром «Чулпан» и у Филармонии. В последнем случае планируется установить не только праздное дерево, но также 14 светящихся арок и фуд-корт. Шесть поселков района тоже не останутся без новогодних городков.

Сквер на улице Зайни Султана станет центральной новогодней площадкой в Вахитовском районе. К 15-метровой ели будет вести украшенный арочный тоннель длиной 25 метров.

12 елочных городков в Кировском и Московском районах начнут работать уже 18 декабря. Основными площадками для празднования Нового года же в этой части города выбраны парки «Сосновая роща» и имени Урицкого.

Обновленные скверы «Звездный» и «Музыкальный» в Советском районе Казани украсят живыми елками. В Дербышках тоже откроется праздничная площадка с фотозоной. Всего на территории района подготовят 43 новогодние локации.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАРКОВ И СКВЕРОВ

К праздникам в Казани оформят 16 парков и скверов, в 12 из которых появятся новогодние ели. Основные праздничные мероприятия пройдут у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро».

Аллею парка имени Горького осветят 160 горящими звездами, которыми украсят кроны деревьев. 10-метровая ель будет установлена на месте фонтана.

Здание контейнерного центра CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу также будет радовать новогодним декором. Немногим дальше - между деревьями расположат светодиодные буквы – строки из песни «В лесу родилась елочка» на русском и татарском языках. Фотозона будет находиться у здания лыжной базы.

Праздничная елка в парке имени Урицкого будет установлена ближе к его центру. Канал озера подсветят многочисленными гирляндами и иллюминацией.

Наконец, в сквере имени Аксенова световыми шарами украсят деревья, а в Лядском саду ими оформят исторический фонтан.

Работы по новогоднему оформлению столицы Татарстана планируется завершить к 20 декабря.

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