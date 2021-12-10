Глава Чувашии Олег Николаев отмечает свой день рождения

Олегу Николаеву исполнилось 52 года. Фото: администрация главы Чувашской республики

10 декабря главе Чувашии Олегу Николаеву исполняется 52 года. Родившийся в деревне Чербай Красночетайского района республики, он не понаслышке знает, что значит жить в сельской местности. Лишь после окончания школы будущий политик переехал в город, чтобы выучиться в Чебоксарском строительном техникуме Минстроя СССР по специальности «техник-строитель промышленного и гражданского строительства». После выпуска Николаев пошел работать монтажником, а затем пришло время отслужить в армии. Там упорство помогло ему дослужиться до старшего сержанта, заместителя командира взвода.

Вернувшись на родину, Николаев окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности «экономическая теория» (квалификация «экономист»), прошел курсы обучения по Федеральной программе подготовки управленческих кадров, а также годичную стажировку в Германии в рамках президентской программы «Реструктуризация деятельности промышленных предприятий».

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛИТИКЕ

Коммерческая деятельность интересовала Николаева не больше, чем политика, и, пробыв несколько лет на должности директора одной из чебоксарских компаний, в январе 2002 года он стал руководителем Департамента развития предпринимательской деятельности Министерства экономического развития и торговли Кабинета министров Чувашии. Но в 2004 году он, правда, снова вернулся к управлению предприятиями.

А уже в 2011 году Николаев избирается депутатом Госсовета республики V созыва на непостоянной основе и становится членом комитета по бюджету, финансам и налогам и комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. В 2015 году Николаев впервые баллотировался на должность главы Чувашии. Однако тогда он набрал 14,7% голосов, которых в итоге не хватило, чтобы занять пост руководителя региона.

Спустя три года Олег Николаев получил мандат депутата Госдумы VII созыва согласно партийному списку. В январе 2020 года Николаев становится председателем парламентского комитета по делам национальностей. Но практически сразу сложил свои полномочия, в том числе и как депутат. Дело в том, что он был назначен на должность врио главы Чувашии. По итогам прошедших после этого выборов Николаев в качестве самовыдвиженца был окончательно утвержден жителями республики на посту руководителя региона без приставки «врио». Тогда он получил 75,63% голосов.

- Благодарю за столь высокий уровень доверия, воспринимаю это как кредит доверия, который необходимо подтвердить результатам работы, - заметил Николаев на церемонии вступления в должность главы Чувашии.

Фото: kremlin.ru

ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ

В своих публичных выступлениях на посту главы республики Николаев ни раз замечал, что в зону особого внимания местных властей попадают люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Поэтому в последние годы в Чувашии были сохранены и реализованы следующие меры поддержки: закреплена норма о неснижении прожиточного минимума, социальные выплаты проиндексированы на 9,4%, увеличен размер регионального маткапитала и число семей, получающих выплаты в связи с рождением первенца, а также третьего и последующих детей.

Вместе с тем почти 16 тысяч детей получили средства для подготовки к школе, ежемесячные пособия для семей с пятью и более детьми были повышены, а родители получили льготы по уплате транспортного налога.

- Поручаю обеспечивать ежегодную индексацию всех действующих мер поддержки, - заявил Николаев во время своего ежегодного послания Госсовету Чувашии в 2021 году.

Олег Николаев принимает участие в благотворительной акции «Елка желаний». Фото: администрация главы Чувашской республики

СПОРТ

В первый же год Николаева на посту главы республики в Чебоксарах завершилось строительство Регионального центра по хоккею и первого межшкольного стадиона, а в Аликово - 25-метрового бассейна. Кроме того, в 2021 году в столице Чувашии началась реконструкция стадиона «Волга» и подготовка проектно-сметной документации будущего 50-метрового бассейна для школы олимпийского резерва.

В свою очередь чувашские спортсмены, добивающиеся высоких результатов в составах сборной России, в свою очередь, начали получать региональную поддержку в виде стипендий.

Отметим, что в будущем в Батыревском и Цивильском районах должны появиться свои межшкольные стадионы, а в Новом городе Чебоксар - крытый футбольный манеж и крытый ледовый каток.

Фото: администрация главы Чувашской республики

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2020 году в Чувашии открылись семь новых детсадов на 1,4 тысячи мест, в 2021-м планировалось открыть еще девять - на 1,8 тысячи мест. Вместе с тем в прошлом году в Чебоксарах была введена в эксплуатацию самая большая школа в Приволжском федеральном округе (на 1,6 тысячи мест) и небольшая - для 165 детей - в селе Багулово Козловского района. С начала 2021 года новая школа и пристрой к имеющемуся учреждению заработали в деревне Кашмаши Моргаушского района и селе Шыгырдан Батыревского района соответственно.

Что дальше? В 2022 году должно быть завершено строительство школы в чебоксарском микрорайоне «Садовый» и продолжены работы по возведению учебных учреждений в микрорайонах «Университет», «Лента», «Радужный», а также поселке Кугеси Чебоксарского района и Новочебоксарске.

Кроме того, в ближайшие пять лет в Чувашии должен быть завершен капитальный ремонт всех 250 школ, имеющих износ более 50%.

Заметим также, что одним из основополагающих направлений работы системы образования Николаев называет раскрытие талантов детей. Поэтому до конца 2021 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Чувашии, планируется создать 61 центр «Точка роста», в которых дети смогут изучать программы естественно-научной и технологической направленности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В начале 2021 года Олег Николаев сообщил о грядущем строительстве нового многофункционального корпуса Республиканской клинической больницы с инфекционным блоком.

- Пандемия остро обозначила и существующие проблемы. Например, нехватку современного инфекционного стационара в столице Чувашии. Как следствие - невозможность обеспечивать современные стандарты медицинской помощи, оперативно реагировать на изменяющиеся вызовы, - объяснил данное решение глава региона.

По последним данным, работа над проектированием объекта начнется в 2022 году. Медико-техническое задание для этого практически сформировано, завершается формирование земельного участка. Начало строительства корпуса, в свою очередь, запланировано на 2023 - 2024 годы.

Фото: администрация главы Чувашской республики

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям с днем рождения и желает Олегу Николаеву здоровья и успешной реализации поставленных целей.