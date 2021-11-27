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Общество27 ноября 2021 11:49

Проектирование нового корпуса РКБ Чувашии начнется в январе 2022 года

Сейчас завершается формирование медико-технического задания
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Начало строительства объекта, в свою очередь, запланировано на 2023-2024 годы.

Начало строительства объекта, в свою очередь, запланировано на 2023-2024 годы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проектирование нового корпуса Республиканской клинической больницы Чувашии должно начаться в январе 2022 года. Медико-техническое задание для этого практически сформировано. Также завершается формирование земельного участка под будущий объект.

«Я надеюсь, что нам удастся реализовать эту задачу. Потому что новая больница – это совершенно новое пространство, возможности для маршрутизации больных, а самое главное – создание современного центра компетенций, который будет работать на всю республику», – заявил глава региона Олег Николаев на совместном заседании коллегии Минздрава и Роспотребнадзора Чувашии.

Начало строительства нового комплекса РКБ, в свою очередь, запланировано на 2023-2024 годы.