Если и знакомиться с инновациями, то только в Татарстане

Они еще делятся впечатлениями и пополняют визитницы. Три десятка компаний из Владивостока собрались в Торгово-промышленной палате Татарстана 29 ноября. Это был первый модуль шестидневной обучающей программы. И прежде, чем перейти к обогащению бизнес-знаний, люди дела решили провести нетворкинг встречу. Говорят, нужные контакты могут быть полезны для развития бизнеса. На неё пришли и предприниматели Татарстана. Коллеги из разных сфер деятельности обсудили возможные точки соприкосновения. Как отмечали на встрече, бывает и так, что для производства нужны детали, которые изготавливают в твоем регионе, а ты не в курсе. Именно b2b помогает познакомиться и найти будущих поставщиков в своем или в ближайшем регионе.

С приветственной речью на нетворкинг-встрече выступил заместитель Председателя ТПП РТ, Директор департамента стратегического развития ТПП Татарстана Марат Ахматов. Он рассказал предпринимателям о возможностях развития бизнеса, а также о проектах для поддержки предпринимательства в том числе и стартапов.

- Исходя из актуальности этой проблемы есть большая потребность в такого рода b2b встречах. Чтобы предприниматели и внутри региона, и других регионов больше друг с другом обменивались информацией, знаниями, потребностями, контактами, продукцией, услугами. Мы, как ТПП, стараемся в этом отношении применять конкретные шаги, организовывать межрегиональные и международные бизнес-миссии. В этом году мы были в ряде стран и в регионах России. Принимали делегации у себя и сейчас видим результат. Это совместные проекты предпринимателей, коммуникации, знакомства, которые приводят к развитию бизнеса, — сказал Марат Ахматов.

Дальше был Иннополис. Предпринимателей и слушателей образовательного модуля приветствовали мэр города Иннополис Руслан Шагалеев и представители руководства АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов и Вадим Галеев.

- Я желаю всем продуктивной работы, и если у вас будет возможность, приглашаю всех на экскурсию по городу Иннополис, - сказал Руслан Шагалеев, мэр города Иннополис. На экскурсию время, конечно же нашлось. Но после учебы.

В течение шести дней слушатели программы изучали предпринимательское мышление, устройство стартапа и его отличия от классического бизнеса, рынки будущего и возможности для российского бизнеса под руководством экспертов модуля — Евгения Кузнецова, генерального директора одной из компаний, футуролога и эксперта по инновациям, и Замира Шухова, генерального директора, управляющего партнера компании в Кремниевой долине и РФ.

Особым событием для слушателей стало участие в Digital Innopolis Days — крупнейшем форуме, посвященном цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении.

Завершили шестидневный образовательный курс 4 декабря модулем по теме «Предпринимательство и инновации в бизнесе».

По мнению предпринимателей, участников выездного модуля – это уникальный опыт. И то, что провели его в Татарстане добавляет статуса. Так как республика инновационная. Слушатели программы отметили, что удалось совместить и учебный процесс, и новые знакомства, и впечатления. Ценно и то, что были b2b с предпринимателями Татарстана. Где обсудили совместные проекты и сейчас рассматривают возможности взаимодействия.