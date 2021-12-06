Мэр Чебоксар Олег Кортунов провел дистанционный прием граждан

На минувшей неделе глава города Чебоксары Олег Кортунов провел очередной прием населения. На этот раз задать насущные вопросы горожане могли по телефону.

В списке обращений были как личные, так и общие вопросы. В основном они касались сферы ЖКХ - просьбы о содействии в ремонте дорог во дворах, установке скамеек и общем благоустройстве.

Так, например, одну жительницу Чебоксар волновали вопросы корректного начисления платежей за коммунальные услуги. К началу февраля у пенсионерки скопилась задолженность по «коммуналке». По данным, представленным ГО ЖСК, за электроэнергию и водоснабжение женщине начисляют платежи с учетом показаний индивидуальных счетчиков, а за отопление - в соответствии с показателями общедомовых приборов учета. Поэтому все начисления были признаны правильными. В связи с этим обратившейся рекомендовали погасить задолженность, а в случае необходимости воспользоваться возможностью реструктуризации долга.

Еще один житель попросил отремонтировать подъездные дорожки, установить скамейки возле одного из домов по улице Эльгера. Ранее жильцы уже обращались в свою управляющую компанию, но положительного ответа не получили.

- Дал устные разъяснения и проконсультировал обратившихся о том, что необходимо сделать для того, чтобы двор включили в адресный перечень производства работ по благоустройству дворовых территорий, - пояснил свои действия по данному обращению Олег Кортунов.

Общаясь с населением, Олег Кортунов затронул и вопросы оказания помощи муниципальному приюту для бездомных животных. Как оказалось, этот вопрос беспокоит многих жителей Чебоксар - горожане в социальных сетях поблагодарили градоначальника за неравнодушное отношение к братьям нашим меньшим.

В свою очередь мэр Чебоксар напомнил, что в сентябре этого года создана рабочая группа, которая активно занимается решением возникающих трудностей в приюте и разрабатывают предложения по оказанию помощи в реконструкции и строительстве приюта.

- Сейчас члены рабочей группы занимаются изучением проектной документации по строительству приюта на Лапсарском проезде: вносят корректировки и необходимые доработки, - разъяснил проводимую работу Олег Кортунов.

Проблем с этим проектом пока еще достаточно. Часть из них обусловлена сложной конфигурацией выделенного земельного участка. Но основная часть вопросов касается качества выполнения проектных работ.

Кроме того, ведется работа по пристрою животных. В частности, по словам Кортунова, на остановках общественного транспорта уже установили специальные баннеры с информацией о приюте и четвероногих постояльцах. Также подключилось к реализации проекта и местное телевидение (ГТРК «Чувашия»). Теперь каждую неделю по пятницам в программе «Утро Вести. Чувашия» на телеканале «Россия 1» будут выходить ролики, посвященные подопечным пункта передержки. В самом приюте возлагают на такие программы возлагают определенные надежды.

- Рассказать о каждом постояльце мы, конечно, не сможем. В приюте живут больше 500 собак. Но благодаря неравнодушным людям - вам, сидящим по ту сторону экрана, ситуацию можно переломить, - отмечают в своих соцсетях представители приюта.

Всю информацию о питомцах после эфиров можно будет посмотреть на сайте телеканала и в аккаунте пункта передержки в социальной сети Инстаграм.