По инициативе Чувашии запущена акция «Вышитая карта России»

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Республика Чувашия стала инициатором проведения крупнейшей и беспрецедентной творческой акции «Вышитая карта России». С таким предложением регион выступил во время празднования Дня чувашской вышивки, который отмечается 26 ноября второй год подряд.

К слову, идея возникла не на пустом месте - во время праздничных мероприятий в республиканском государственном театре оперы и балета была представлена вышитая карта Чувашии.

- Мы вышли с инициативой сделать аналогичный продукт - карту России. Федеральное агентство по делам национальностей поддержало инициативу и обратилось в регионы для того, чтобы каждый субъект организовал соответствующую работу. Это станет значимым направлением межрегионального взаимодействия и внесет большой вклад в дело формирования и развития туристического проекта «Рунический путь», - отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

155 ДНЕЙ ВЫШИВКИ

Над картой Чувашии кропотливо трудилась 31 мастерица со всех районов республики. Они начали вышивать карту в День республики - 24 июня, а завершили 15 сентября.

- Каждый муниципалитет вышивал свой район на кальке определенного размера. Все фрагменты уникальные, потому что в каждом районе своя особенная вышивка, - рассказала «Комсомолке» министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

В единое полотно все вышитые лоскуты соединили работники фабрики «Паха т р » - на это потребовалось еще два месяца. Только на раскрой полотна по контурам районов мастера фабрики потратили две недели. В общей сложности на изготовление карты ушло 155 дней.

В итоге из 21 фрагмента собрали полотно размером 2,32 х 3,10 м, это 7,2 кв. м. В общей сложности карта состоит более чем из миллиона ручных стежков, а вес карты - 10 килограммов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Эта необычная карта будет храниться в музее, но перед этим ее представят в районах Чувашии.

- С концертной программой и музейной экспозицией хотим объехать все районы республики, - поделилась планами Светлана Каликова.

РЕГИОНЫ УЖЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ

Вышитую карту России представят 12 июня следующего года. В Федеральном агентстве по делам национальностей уверены, что проект имеет огромный потенциал.

- Традиции и обычаи России, ее самобытность и особенность складываются из тысяч уникальных культурных кодов, подобно тому, который зашифрован в чувашском орнаменте. Это не просто произведение искусства, это приглашение к дружбе и добрососедству. И сегодня мы обращаемся ко всем регионам России - давайте продолжим дело чувашских вышивальщиц и создадим карту нашей страны, - обратился к регионам руководитель ФАДН Олег Баринов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

По словам Светланы Каликовой, акцию проводит Правительство Чувашии при поддержке федерального агентства. Сейчас предстоит провести большой объем работы: составить техническое задание для регионов, продумать план мероприятий для презентации карты во всех субъектах России.

- Предстоит серьезный объем работы, но это вдохновляющая работа, и мы понимаем, что это будет что-то невероятное и красивое, - предвкушает Каликова.

Специально для этой акции в Чувашии вышьют новый фрагмент, который не только будет иметь контуры территории республики, но и отобразит всю его творческую национальную неповторимость. Представленная ранее вышитая карта Чувашии для этих целей не подойдет - она очень большая и тяжелая.

К слову, на инициативу Чувашии уже откликнулись в других регионах. По словам Каликовой, первыми участие подтвердили представители Дагестана, Алтайского края и Владимирской области.