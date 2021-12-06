Национальное достояние: В Чувашии прошел День чувашской вышивки

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

В прошлом году в календаре Чувашии решением главы региона Олега Николаева появилась важная дата - День чувашской вышивки. Отмечать его теперь будут ежегодно 26 ноября. Эту идею с воодушевлением поддержали не только жители региона, но и чуваши, проживающие далеко за пределами республики. Например, в Париже в этот день общество Avan-t-garde организовало тематический вечер в одном из заведений города. Познакомиться с особенностями национальной культуры Чувашии могли все желающие. Непосредственно в самом регионе мероприятия прошли с особым размахом.

ШКОЛА ВЫШИВКИ

Тематические мероприятия проходили повсеместно: в домах культуры, образовательных учреждениях, библиотеках.

Одним из главных событий праздника стало официальное открытие Национальной школы чувашской вышивки. Сама школа распахнула двери желающим еще 13 ноября. Все занятия проходят на площадке Музея чувашской вышивки, ведут их работники Чувашского национального музея и преподаватели института культуры.

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Учениками первого курса стали 25 человек. Самой юной ученице 13 лет, а самой взрослой - 75. Постигают азы национальной вышивки жители не только Чебоксар, но и районов республики. Занятия проходят раз в неделю, по субботам. Обучающая программа рассчитана примерно на четыре месяца и включает в себя теорию и практику, а для закрепления материала ученицы выполняют домашнее задание.

- Эти занятия продлятся до февраля, а затем будет набрана новая группа. Учитывая высокую заинтересованность, разрабатываются и создаются видеоуроки по чувашской вышивке. Таким образом, учиться смогут и те, кто по каким-либо причинам не сможет посещать очные занятия, - рассказала «Комсомолке» министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Параллельно в Музее чувашской вышивки прошло открытие выставки «И дивный видится узор» мастера народных художественных промыслов Любови Вазюковой - она занимается национальной вышивкой уже 40 лет и является признанным мастером народных художественных промыслов. Мероприятие также приурочено к 65-летию мастерицы.

Чувашский национальный музей провел конкурс профессиональных вышивальщиц «Живи, узор чувашский», на который были представлены 27 чувашских танцевальных платков. Свои версии традиционных танцевальных платков на суд жюри представили вышивальщицы из городов и районов республики, а также из Башкортостана и Иркутской области. Гран-при конкурса завоевала Надежда Кузнецова, мастер народных художественных промыслов из столицы Чувашии.

В Республиканском центре народного творчества «ДК тракторостроителей» открылась выставка творческих работ участников республиканского конкурса «Семейная мастерская «Творим мы вместе». Победителей поощрили памятными подарками.

На Госкиностудии «Чувашкино» и в архиве электронной документации состоялась премьера просветительского документального фильма «Чувашская вышивка: от истоков до современности», который рассказывает о вышивке как уникальном культурном явлении.

Еще одно мероприятие, объединившее практически всю Россию, состоялось в Чувашском институте культуры и искусств. Там прошел круглый стол «Чувашская вышивка - достояние народа», к которому подключились представители учреждений культуры и образования региона, национально-культурных центров и автономий из регионов России: Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Крым, Татарстана, Башкортостана, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа. Стали участниками круглого стола и чувашские общества и международные ассоциации чувашей в Америке, Франции, Эстонии. Участники обсуждали вопросы развития и распространения чувашской вышивки.

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

ОТМЕТИЛИСЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

- Мы прекрасно понимаем, что молодежь сидит в социальных сетях. Поэтому и музеи, и Дом дружбы народов запустили специальные флешмобы, - отмечает Светлана Каликова.

Один за другим были в начале ноября анонсированы онлайн-акции, участникам которых предлагали выложить фотографии вышитых национальными узорами защитных масок, оформленных узорами окон квартир, домов и офисов, а также свои фотографии в национальных костюмах. Для любителей кулинарного мастерства запустили флешмоб, по условиям которого в соцсети надо было выложить приготовленное блюдо или выпечку в виде чувашского орнамента (руны) или украшенного чувашским узором. Все фотографии и видео необходимо было отметить специальными хештегами.

По словам Каликовой, в онлайн-акциях приняли участие более двух тысяч человек. На днях будут определены лучшие фотографии в рамках флешмоба «Я и чувашская вышивка» Чувашского национального музея. Авторов наградят памятными подарками.

ПОДАРКИ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ

Но самым умилительным мероприятием, наверное, можно считать акцию «Рожденный в вышивке».

- По старинным чувашским обычаям на рубахе вышивали обереговые символы, которые должны защищать человека с момента рождения и в течение всей жизни. У нас в Чувашии теперь есть замечательная традиция - дарить детям рубашки с национальной вышивкой. Ребенок с рождения становится частью национальной культуры, учится помнить и гордиться своим наследием. Уверен, это поможет нам сохранить чувашскую культуру и чувашский язык, - отметил глава региона Олег Николаев.

Для детей, появившихся на свет 26 ноября, подготовили символический подарок - вышитую на швейной фабрике «Паха тӗрӗ» национальными узорами распашонку, а также именную поздравительную открытку от Олега Николаева, расписную погремушку и книгу. В этом году дарили книгу сказок «Ключи от счастья», а в прошлом году - книгу с рассказами о чувашской мастерице-вышивальщице.

Необычные подарки в День чувашской вышивки получили 35 семей с новорожденными.

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

ИЗЮМИНКА ПРАЗДНИКА

Самым ярким и долгожданным событием праздника стала презентация карты «Вышитая Чувашия». Ее представили в театре оперы и балета. Каждый фрагмент карты уникален - он отличается от других цветом, орнаментом, стилистическими особенностями вышивки.

- Самобытная красота, изящество и богатство чувашских узоров никого не оставляют равнодушным. Не случайно слава о чувашской вышивке, не имеющей изнанки, распространилась далеко за пределами нашей страны. Веками вышивка на одежде исполняла роль оберега. Сегодня пришел наш черед охранять это национальное достояние, - отметил во время торжественных мероприятий глава региона Олег Николаев.

Полотно площадью 7 квадратных метров несколько месяцев вручную вышивали мастерицы из 21 района республики. Совсем скоро его увидят жители всех уголков Чувашии, а затем карта займет достойное место среди уникальных музейных экспонатов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Идею выделить национальное достояние Чувашии до уровня национального праздника появилась в прошлом году. День чувашской вышивки учрежден в регионе в 2020 году Указом главы Чувашской Республики. Праздник отмечается 26 ноября - в день, когда родилась известный художник по вышивке, сохранившая традиции чувашской ручной счетной вышивки на предприятиях народных художественных промыслов Чувашии, Екатерина Ефремова.

Чувашия славится целой плеядой народных мастериц, продолживших традиции Екатерины Ефремовой, - это Мария Симакова, Евгения Жачева, оставившие после себя богатое наследие. Сейчас в республике трудятся более ста народных мастеров, чьи работы можно отнести к изделиям народных художественных промыслов.

Эксперты отмечают, что в орнаментах чувашской вышивки ученые видят как остатки рунической письменности, так и элементы, сходные с иероглифами древнекитайской письменности. Вышивка имеет тысячелетнюю историю и невидимыми нитями связывает чувашей со многими народами России и зарубежья.