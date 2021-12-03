Как провести первые зимние выходные? Гиды по сказкам Альметьевска предлагают выйти на пешие прогулки по арт-объектам

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Сказки о золотых яблоках»

Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» продолжает цикл авторских экскурсий по арт-объектам Альметьевска. И первый зимний уик-енд зовут всех провести в компании гидов проекта, на экскурсии. Расскажут удивительные истории, что легли в основу художественных муралов, об авторах и интересных деталях каждого творения. Участники экскурсии увидят первыми, что уже построено и каким станет индустриальный сквер Альметьевска. Это новое современное пространство города, где сейчас идет строительство большого скейт-парка. В этот раз одна из экскурсий и на татарском языке.

Первая пройдет в субботу, 4 декабря в 11.00. Это путешествие, в котором можно узнать, какой путь преодолел татарский язык, чтобы дойти до нашего времени. Гид по сказкам Ольгa Данилова познакомит с традициями и культурой через буквы татарского алфавита. Старт экскурсии у мурала «5 чайников», ул. Бигаш, д.123 в Альметьевске. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Каждое мини-путешествие по Альметьевску вместе с гидами открывает город и искусство на его улицах с новой стороны. В этот же день, 4 декабря, в 12.00 гиды по сказкам приглашают на пешую экскурсию на татарском языке. Альбина Нургалиева проведёт по маршруту каскада прудов через АПТС. Она расскажет о строительстве индустриального сквера, покажет, какие изменения произошли на его территории и что планируется. Встреча и начало прогулки назначено у полюбившейся многим скульптуры «В этом удивительном лесу…», ул. Ленина, 32. На экскурсию также нужна регистрация.

А в воскресенье, 5 декабря в 11 часов Лилия Симонова расскажет о деталях удивительных работ. Мурал «Обед» - история двух семей русской и татарской. Работа «Розово, цветочно» - словно вышивка на здании. Скульптура «В этом удивительном лесу…» - изображает татарского поэта Габдуллу Тукая, который везет в корзинке велосипеда одного из героев своего текста. Какого? Можно узнать на экскурсии. Маршрут завершится у мурала «Будь счастлив». Эти работы превратили спальный район в одно из самых знаменитых и красочных мест города, которые стоит посмотреть. Регистрация на экскурсию.

Все экскурсии по программе «Сказки о золотых яблоках» бесплатные. Они знакомят с проектом и людьми, которых он тронул.

Справка: «Сказки о золотых яблоках» — долгосрочная программа развития общественных пространств и локальных сообществ города Альметьевска (Республика Татарстан). Проект осуществляется по инициативе нефтяников и реализуется Институтом исследования стрит-арта при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран. В результате совместной работы истории, которые были собраны в Альметьевском районе - сюжеты и изображения из старинных сказок, букварей, послания с монет - преобразились и перекочевали из музейных экспозиций и редких книг на стены домов и в общественные пространства. Кроме того, более 20 расписанных стен и другие объекты в городском пространстве были соединены общим велосипедным маршрутом.