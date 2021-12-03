В Татарстане за халатность будут судить врачей, пациент которых остался без ног

Сейчас свою вину никто из подсудимых не признает. Их участь будет решать суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лениногорский районный суд передано уголовное дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». На скамью подсудимых сядут сразу три представителя местной центральной больницы - 67-летний заведующий травматологическим отделением, 37-летний травматолог-ортопед, и 54-летний анестезиолог-реаниматолог.

Все произошло в январе 2017 года. В то утро вахтовик Юрий Тимошенко торопился на смену, но неудачно подвернул ногу. На работу он не поехал и вызвал «скорую». Уже в больнице выяснилось, что это перелом, и мужчине требуется хирургическое вмешательство. Во время операции врач анестезиолог, по мнению следствия, был пьян и не уточнил, есть ли у пациента противопоказания к спинномозговой анестезии. После медик пытался несколько раз ввести иглу, но безуспешно. В конце концов, укол сделал другой врач, но на теле Тимошенко остались следы неудачных попыток.

Спустя время у Юрия развился некроз спинного мозга. Заведующий травматологическим отделением и лечащий врач – травматолог-ортопед решили установить пациенту аппарат «Илизарова», но у Тимошенко начались неврологические нарушения. Решающая консультация о проведении дальнейшего лечения мужчины была проведена с опозданием в сутки, и он лишился ног.

Сейчас свою вину никто из врачей не признает. Их участь будет решать суд.

Когда к главе СУ СКР Татарстана Валерию Липскому попало письмо Юрия Тимошенко, он узнал, что теперь бывший десантник, воевавший в Чечне и работавший после увольнения из Вооруженных Сил России, остался без работы и возможности приобрести свое жилье. До трагедии мужчина вместе с мамой снимал квартиру, а после – лишился возможности накопить средства.

- Валерий Липский вышел к руководству Лениногорского района с инициативой поддержать оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации мужчину. Районная администрация незамедлительно откликнулась на предложение. Тимошенко была оказана необходимая финансовая поддержка, позволившая ему приобрести квартиру в собственность, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Помимо этого, сотрудники следственного управления обставили ее мебелью и передали в дар Тимошенко так необходимую ему электрическую коляску.

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