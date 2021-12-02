В Казани на врача завели уголовное дело из-за смерти пациента с коронавирусом

Уголовное дело в отношении мужчины сейчас находится на изучении в прокуратуре Татарстана. Фото: Иван МАКЕЕВ

В отношении 37-летнего врача-рентгенолога отделения лучевой диагностики ГАУЗ «МКДЦ» Минздрава Татарстана Максима Самигуллина возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина этого - жалобы вдовы умершего от COVID-19 пациента. Женщина считает, что ее супруг стал жертвой недобросовестных врачей, которые неправильно его лечили.

В то, что Максим Самигуллин стал подозреваемым в этом деле ни он, ни его коллеги до сих пор не верят. По словам медика, никакого лечения он не назначал, а просто выполнил свою работу, как и подобает рентгенологу - расшифровал и вынес заключение по данным компьютерной томографии: «Выявленные изменения в легких могли быть обусловлены вирусным поражением, в том числе и COVID-19». После этого, уверяет мужчина, лечением пациента занимались другие врачи четырех разных больниц Казани. Там ему даже сделали два новых обследования - РКТ ОГК.

Следствие же, по утверждениям Самигуллина, построило свое обвинение только на одном заключении – специалиста республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз. Тот сделал вывод, что Максим Самигуллин «неверно интерпретировал данные рентгеновской компьютерной томографии пациента». А то, что кроме рентгенолога были и другие врачи, лечащий, например, который и определяет дальнейшую маршрутизацию больного, ни эксперта, ни следствие почему-то не смутило, говорит обвиняемый

Его дело, к слову, сейчас находится на изучении в прокуратуре Татарстана. Если там согласятся с выводами следствия, то мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

Отметим, что на защиту своего коллеги встали приглашенные в качестве независимых экспертов врачи-рентгенологи. По словам Самигуллина, они заявили свое несогласие с доводами о неверной интерпретации им снимков пациента.

- Показания этих экспертов приобщены к уголовному делу. Сама же судмедэксперт указала на допросе, что, вынося заключение, она больше опиралась на данные посмертного гистологического исследования, - подчеркивает Самигуллин. - При этом надо отметить, что все эксперты оценивали патологические изменения в легких в динамике на основании данных третьего РКТ ОГК, в отличии от меня, когда я проводил пациенту первое обследование.

Своей вины врач, который воспитывает несовершеннолетнюю дочь, не признает. В следственном комитете Татарстана ход данного дела СМИ не комментируют, как и Минздрав республики, который, как и положено в таких случаях, в своих заявлениях должен опираться на решение суда.