В Казани вновь пройдет акция «Корзина доброты»

В Казани со 2 по 4 декабря пройдет благотворительная акция «Корзина доброты». Все желающие могут принять участие и помочь одиноким матерям, многодетным семьям, старикам, а также социально незащищенным жителям нашей Республики, собрав для них продуктовую помощь.

Для этого нужно в магазинах «Пятерочка» приобрести нескоропортящиеся продукты, передать их волонтерам или положить в специальные тележки возле касс. Лучше всего приобретать самые необходимые продукты и обязательно длительного срока хранения: крупы, макароны, растительное масло, консервы, сахар, соль, чай, сладости и т.д.

В Казани в акции «Корзина доброты» в этот раз примут участие пять магазинов «Пятерочка». Выберите тот, который удобнее для вас, чтобы сделать доброе дело:

- магазин «Пятерочка», ул. Кариева, зд. 3, пом.1001

- магазин «Пятерочка», ул. Зеленая (Константиновка), 87

- магазин «Пятерочка», ул. Батыршина, 20

- магазин «Пятерочка», ул. Ю.Фучика, 105 А

- магазин «Пятерочка», ул. Чистопольская, 86

Время проведения акции: в четверг и пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу с 12:00 до 18:00

Организаторы акции «Корзина доброты»: фонд продовольствия «Русь» и X5 Retail Group — с 2015 года оказывают продуктовую помощь нуждающимся по всей России. Официальный партнер акции в Республике Татарстан — благотворительный фонд «Альпари», который за время участия в этом проекте сформировал и доставил продуктовую помощь более 5 000 жителям Татарстана.