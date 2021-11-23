«Это кощунство»: жители Елабуги хотят наказать подростков, которые грелись у Вечного огня

Сейчас полиция устанавливает личности школьниц и хочет привлечь к отвественности их родителей. Фото: СОЦСЕТИ

В Елабуге камеры видеонаблюдения засняли подростков, которые грелись у Вечного огня. На имеющихся в распоряжении "КП-Казань" кадрах видно, что группа школьниц что-то активно обсуждала, когда одна из девочек начала водить над пламенем ногой.

После того, как кадры попали в Сеть, на подростков посыпались гневные комментарии местных жителей. Люди называют поведение девочек кощунством и просят власти привлечь их родителей к ответственности. Сейчас полиция устанавливает личности школьниц.

Напомним, накануне сообщалось, что в Ульяновской области подростки снегом потушили Вечный огонь, который зажгли в прошлом веке. Сейчас местные власти решают, как поступить с подростками. Не исключено, что к административной ответственности привлекут их родителей – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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