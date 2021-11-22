В Ульяновской области подростки снегом потушили Вечный огонь, который зажгли в прошлом веке

Для того, чтобы потушить его, хватило совсем немного снега. Фото: скриншот с видео

В Димитровграде разразился скандал вокруг кадров из интернета, на которых девочки-подростки на Аллее Славы под смех закидали Вечный огонь снегом. Из-за этого он, зажженный в прошлом веке, потух. Когда его проектировали, никто не думал, что конструкцию нужно сделать еще и антивандальной – никому и в голову тогда прийти не могло, что кто-то может навредить такому символу памяти.

И вот днем 21 ноября, к Вечному огню пришли подростки. В кадре видно девочек. Одна из которых, смеясь, закидала огонь снегом. Когда тот потух, дети решили побыстрее скрыться.

Вот только личности тех самых девочек, попавших в кадр, уже установили полицейские. Как поступить с подростками за совершенное, в скором времени решат в мэрии города на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Не исключено, что к административной ответственности привлекут родителей подростков – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

К слову, местные власти заверяют, что Вечный огонь удалось снова зажечь после произошедшего.

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