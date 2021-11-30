«Это поистине значимое событие для меня»: Россию на конкурсе «Мисс Вселенная-2021» представит девушка из Казани

Ралина Арабова (справа) на вручении титула "Вице-мисс России" на конкурсе красоты "Мисс России-2019" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что Россию на 70-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2021» представит жительница Казани, вице-мисс Россия-2019, мисс Татарстан-2019 Ралина Арабова. В среду, 1 декабря, девушка отправится в Израиль, где пройдет финал соревнования.

- Это поистине значимое событие для меня и моей семьи, - написала на своей соцстранице девушка. - Буду рада поддержке каждого.

Известно, что Ралина выросла в многодетной семье с двумя младшими братьями. Отец девушки родом из Кавказа, мать – татарка.

Участница конкурса красоты в прошлом окончила музыкальную школу по классу флейты, профессионально занималась плаванием. Также пробовала себя в волейболе, баскетболе, катании на коньках, лыжах и велосипеде. Сейчас же Ралина Арабова является студенткой сразу двух вузов. В КГЭУ она изучает рекламу и связи с общественностью, а в Финансовом университете при правительстве России - юриспруденцию. В одном из вузов она играет в команде КВН и даже сама пишет шутки.

Девушка признается, что ее главный девиз: «Нет борьбы - нет прогресса». Два года назад Ралина заявляла журналистам, что ее план на будущее - реализация себя в плане конкурсов красоты.

- По жизни же мне важно стать полноценной личностью и добиться успеха в карьере, - говорила она.

Ралина никогда не оценивает людей по внешности. По-настоящему красивым человеком она видит человека доброго и искреннего.

- Красивый человек должен быть прекрасен во всем: как внешне, так и внутренне. Под оценку попадает его поведение, манера общения, мировоззрение. Человек может быть внешне красив, но, если внутренне он будет злым, то это будет уже некрасиво. Если судить по внешним данным, то главное, чтобы все лаконично смотрелось, - отмечала в разговоре с журналистами девушка.

Татарстан знает, что Ралина может легко выйти из любой ситуации. Так, во время одного из этапов конкурса «Мисс Татарстан-2019» с нее упала юбка. Тогда она подняла ее, не переставая улыбаться жюри и зрителям.

Заметим, что финал «Мисс Вселенная-2021» состоится 12 декабря в Эйлате.

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