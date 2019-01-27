"На мне было белье, поэтому я была спокойна": С победительницы "Мисс Татарстан" прямо на сцене упала юбка

XXI республиканский конкурс красоты прошел накануне вечером в концертном зале «Пирамида». Тридцать красавиц со всей республики демонстрировали свои формы в откровенных купальниках, вечерних платьях и деловых костюмах. Когда одна из участниц под номером шесть во время визитки пошла по подиуму - зал замер в недоумении - с девушки стала сползать юбка. Лишь когда оголилось нижнее белье - девушка ощутила неладное и не спуская с лица улыбку - подтянула юбку. Сложно сказать - случайность это была или таким способом 19-летняя Ралина Абрарова решила привлечь внимание, но жюри участница под номером шесть запомнилась и она в итоге и стала победителем конкурса.

- Видимо, с замком проблема изначально была. До этого, когда я репетировала все было хорошо, а во время индивидуального дефиле юбка стала с меня спадать. Но на мне было белье, поэтому я была спокойна, ведь одета. Вернувшись на свое место, нельзя было уходить за кулисы, нужно было дождаться, пока пройдут визитки всех тридцати участниц. И все это время я стояла, придерживая юбку руками. Ситуация вышла забавная, но девочки за кулисами вместо того чтобы посмеяться - поддержали меня и обратили внимание что я не растерялась, - рассказала Ралина Абрарова.

Тот самый момент с падением юбки.Фото: Искандер ЯРУЛЛИН

Рост победительницы 173 сантиметра. В зале за нее болела мама и молодой человек. Сейчас Ралина учится в энергетическом университете на специалиста по связям с общественностью. С самого первого этапа конкурса, который проходил в декабре в одном из торговых центров Казани девушка отказалась от фастфуда, стала правильно питаться, чтобы выглядеть лучше всех. Кстати, это не первый конкурс красоты в ее жизни - в прошлом году она тоже попала в десятку финалисток конкурса «Мисс Татарстан». Тогда Ралина получила звание «Мисс Фото». Девушка призналась, что самое большое желание у нее сейчас - отдохнуть после сложных репетиции, ведь сдавать сессию и посещать репетиции ей приходилось параллельно. Так же она играет в команде КВН своего ВУЗа и даже сама старается писать шутки. Но не смотря на это во время «конкурса вопросов», когда ведущий и жюри общаются с участницам, она не решилась проявить себя и рассказать анекдот, когда об этом спросили, о чем очень сильно потом пожалела, ведь шутить она умеет уже профессионально.

На победительницу только что надели корону.Фото: Искандер ЯРУЛЛИН

Титула «Мисс Казань 2019» удостоилась 21-летняя Дарья Лебедева - студентка 4 курса казанского медицинского университета. Болеть за нее пришла вся команда по волейболу - «Динамо- Казань». Около сорока человек так активно поддерживали Дашу, что ведущий со сцены просил их вести ебя сдержаннее. Но болельщики принесли десятиметровую розовую растяжку «Дарья Лебедева - ты лучшая!» и на протяжении почти трех часов скандировали с трибуны.

Оказалось, что в свободное время «Мисс Казань 2019» занимается настольным теннисом, а к волейболу имеют отношение только ее родители, которые много лет работают в команде. Они то и «подогнали» массовку на конкурс. К участию в конкурсе Даша готовилась серьёзно - за короткий промежуток времени она сбросила семь килограммов, чтобы достичь идеальных форм. Ее параметры 83-59-87.

"Мисс Татарстан" и "Мисс Казань".Фото: Искандер ЯРУЛЛИН

Вместе с постоянным ведущим и режиссером Михаилом Волканадским, почётным гостем конкурса красоты стал победитель фестиваля «Большая разница» пародист Андрей Баринов. Молодой человек пел голосами Филиппа Киркорова, Димы Билана, Любови Успенской и Николая Баскова. Этими же голосами он задавал девушкам каверзные вопросы – это обязательный этап конкурса. Девушки выбирали, кого бы из лидеров стран хотели видеть в качестве своего избранника, на какой вид спорта похож конкурс красоты, одним из вариантов был «Баб слей».

Самый яркий момент конкурса - выход в купальниках.

Почетный титул «I Вице-мисс» завоевала Миляуша Галимова из Бугульмы, «II Вице-мисс» стала Анастасия Торгашова из Казани, «Мисс Фото» - Ильнара Бикмуллина из Казани, «Мисс очарование» — Владислава Олейникова из Казани.

Церемония награждения.Фото: Искандер ЯРУЛЛИН

Сейчас обладательницам титулов «Мисс Казань 2019» и «Мисс Татарстан 2019» предстоит усердная подготовка к конкурсу «Мисс Россия 2019» Он пройдет в начале марта. Каждая девушка высоко оценивает свои шансы попасть в топ красавиц страны и взять первое место. После награждения все участницы поехали на традиционный балл королевы в один из развлекательных центров города.