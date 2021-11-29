В Чебоксарах избрали нового сити-менеджера

Столица Чувашии обзавелась новым сити-менеджером. Вместо Алексея Ладыкова, ныне полпреда Чувашской Республики при Президенте РФ, управленческую должность занял заместитель министра экономического развития и имущественных отношений республики Денис Спирин. Его кандидатуру единогласно поддержали на внеочередном заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва.

- Считаю это назначение правильным и своевременным, так как новое время ставит перед нами новые задачи и сейчас нам как никогда необходим свежий взгляд, - прокомментировал избрание мэр Чебоксар Олег Кортунов.

Он также выразил надежду, что Денис Спирин «станет неким импульсом для дальнейшего развития города».

- Мы же в свою очередь будем всячески поддерживать его и, конечно же, совместно работать над решением поставленных перед городом задач для достижения общих целей на благо наших горожан, - добавил градоначальник.

В свою очередь глава региона Олег Николаев выразил надежду, что новый глава администрации города подтвердит оказанное ему доверие конкретными делами, решениями и шагами, основываясь на тех традициях, которые ранее заложили в Чебоксарах.

Изначально заявку для участия в конкурсе на замещение столь интересной должности подали девять человек. С каждым из них провели тестирование и индивидуальное собеседование. По итогам испытаний наибольшее количество баллов набрали Денис Спирин и заместитель председателя Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом администрации города Олег Александров. Завершающий этап состоялся на внеочередном заседании депутатов. Оба кандидата выступили и предложили свою концепцию развития города, а также ответили на дополнительные вопросы.

Как отмечается на сайте главы региона, Спирин во время презентации своей программы озвучил основные приоритеты деятельности - благополучие граждан Чебоксар. При этом в своей деятельности он намерен руководствоваться целями и задачами, обозначенными в стратегиях социально-экономического развития Чувашской Республики и города Чебоксары до 2035 года, исполнением Республиканской адресной инвестиционной программы и других государственных программ, а также активной централизацией и цифровизацией текущих процессов.

Кто претендовал на конкурсную должность:

- Андрей Ильгачев, с июля 2021 года временно безработный, ранее занимал должность заместителя директора КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии;

- Денис Спирин, заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;

- Илья Тумаков, руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «РБИ»;

- Владимир Савинов, директор автономной некоммерческой организации «Бюро научных экспертиз»;

- Николай Голубцов, заместитель директора по развитию сетей ООО «Электросети»;

- Александр Башков, директор муниципального казенного учреждения «Земельное управление» г. Чебоксары;

- Олег Александров, заместитель председателя Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом администрации города Чебоксары;

- Андрей Шестаков, директор МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»;

- Дмитрий Попов, индивидуальный предприниматель.