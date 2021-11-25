30 ноября в Казани состоится VI выставка франшиз

На выставке будут представлены самые разнообразные франчайзинговые модели:

- услуги, связанные с образованием;

- отдых и развлечения;

- рестораны быстрого обслуживания;

- медицинские и косметические услуги;

- розничная торговля и многие другие.

Участниками станут более 30 компаний, желающие расширить свой бизнес по франшизе, а именно: франшиза от крупнейшей Федеральной продуктовой торговой сети «Пятёрочка», в составе компании X5 Retail Group, «Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry, «Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России, «Гриль № 1» - сеть ресторанов быстрого питания, франшиза «100Cars» - франшиза теплых автомоек, «Медвежонок» - это сеть детских садов эконом-формата, Dragon Mixology Bar — азиатский бар миксологии чая и фруктов, сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто», федеральная сеть мужских парикмахерских «Супермен», франшиза клининговой компании «Нью Клининг», франшиза стрит-фуд кафе «Шаверма по-питерски», Groom — федеральная сеть груминг салонов, IT CITY - школа программирования и робототехники ROBOTI, PS Solution - инновационная система контроля качества сервиса на основе видеоаналитики, Sushi Moji — ресторан доставки пиццы и роллов, «Киберинклюзия»— франшиза в сфере инклюзивного образования, «Стрижка-SHOP» - крупнейшая сеть экспресс-парикмахерских, Colizeum - сеть киберспортивных клубов, Мадам Арбуз — женский клуб-коллаборация и многие другие.

В конференции примут участие опытные спикеры: Кира Гофштадт – создатель и руководитель компании «Franch РЕГИОН»; Виктор Ляшевский- федеральный эксперт по франчайзингу и масштабированию бизнеса, совладелец трех франшизных сетей, Екатерина Валькова - юрист, специалист по защите интеллектуальной собственности, Виктор Большаков - сооснователь маркетплейса по продаже франшиз Topfranchise, Рамиль Бахметов - медицинская лаборатория Гемотест, Елена Зубарева - автор курса «Корпоративная школа управления продажами», Алексеев Никита - эксперт в области партизанского интернет маркетинга и другие.

Кира Гофштадт, собственник и руководитель:

«Могу сказать с уверенностью, что полученный опыт, полезные встречи, знакомство и сотрудничество со многими компаниями и ассоциациями еще продуктивнее будут отражаться на развитии франчайзинга в регионах России».

Генерального спонсор «Пятерочка» — франшиза федеральной сети супермаркетов, под управлением X5 Retail Group.

Генеральный партнер - сеть продуктовых магазинов «Фасоль», специально для посетителей выставки подготовила выгодное предложение на покупку своих франшиз.

Спонсор сессии «Гемотест» – франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России.

Спонсор сессии «Супермен» – сеть автоматизированных мужских парикмахерских.

Генеральный радио партнер: Выбери радио — крупнейшая радиостанция.

Генеральный информационный партнер: Комсомольская правда - российская ежедневная общественно-политическая газета.

Официальный тревел-партнер Aerotour – услуги по туризму и путешествиям.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ)

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН».