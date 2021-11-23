ФСБ: житель Украины склонял подростка из Казани к нападению на школу

Сам мальчик уверяет, что не собирался совершать нападения. Фото: скриншот с видео

20 ноября ФСБ провела спецоперацию в казанском поселке Дербышки. 14-летнего ученика местной школы №101 задержали во время вскрытия тайника в заброшенном здании на улице Стадионной. По данным ФСБ, он собирался совершить нападение на родную школу.

До задержания подросток успел изъять из тайника коробку. Внутри обнаружились футболка и другие атрибуты одежды с нанесенной поверх неонацистской символикой. Именно в этой форме, как предполагают следователи, парень и собирался совершить нападение.

- Подросток рассказал, что к совершению нападения его склонял в мессенджере житель Украины. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек, - сообщает ФСБ.

За массовое убийство провокатор предлагал мальчику предлагали пять тысяч рублей. Однако сам подросток утверждает, что не собирался ни на кого нападать, просто хотел получить деньги и ничего не делать. А вещи из чужого тайника взял по указанию того самого жителя Украины, так как это было одно из условий. Вот только результаты обыска у подростка дома говорят не в его пользу.

- У него дома нашли пневматическую винтовку, а в истории поисковика были обнаружены запросы о ее переделке в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, - отметили в ФСБ.

Как отметил источник «Комсомолки», задержанного подростка в его школе характеризуют только с отрицательной стороны.